جوجل وآبل وفيس بوك وأمازون في جلسة استماع حول قضايا الاحتكار أمام الكونجرس

جلسة استماع تضم رئيس جوجل ورئيس أمازون ورئيس فيس بوك ورئيس آبل أمام الكونجرس للحديث حول قضايا الاحتكار التي يواجهونها.

أعلنت اللجنة القضائية الفرعية المسئولة عن قضايا الاحتكار في الكونجرس الأمريكي عن جلسة استماع في يوليو الحالي يحضرها رؤساء عمالقة الشركات الأمريكية؛ وهم رئيس جوجل سوندار بيشاي ورئيس أمازون جيف بيزوس ورئيس آبل تيم كوك ورئيس فيس بوك مارك زوكيربيرغ للإدلاء بشهاداتهم حول قضايا الاحتكار التي طالت شركاتهم.

اللجنة الفرعية المتخصصة في قضايا الاحتكار قالت أن الجلسة ستُعقد في 27 من يوليو هذا الشهر وستبث على يوتيوب مباشرة.

وبينما قام رؤساء هذه الشركات بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس سابقًا منفردين، فإنها ستكون المرة الأولى لهم معًا ضمن جلسة واحدة.

تأتي جلسة الاستماع المزمع عقدها نهاية الشهر امتدادًا للتحقيقات التي تخوضها اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي حول ممارسات الشركات الكبرى الاحتكارية وقيامها بقتل المنافسة في السوق بطرق مختلفة، وتشمل الاتهامات قيام هذه الشركات بالاستحواذ على الشركات الناشئة المنافسة في تقديم بعض الخدمات، أو الوقوف أمامها لمنع وصولها للمستخدمين كثيرًا سواء عبر المتاجر أو محركات البحث.

كانت التحقيقات حول قضايا الاحتكار وقتل هذه الشركات للمنافسة في السوق قد بدأت في يونيو الماضي، ومازالت مستمرة حتى الآن.

الجدير ذكره أن رؤساء الشركات ربما لن يكونوا بمكان واحد أثناء الجلسة، وسيكتفون بالشهادة عبر الفيديو بسبب تداعيات فيروس كورونا.

المصدر:

Engadget