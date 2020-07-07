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تسريب صوراً حقيقة لهاتف سامسونج القادم جالكسي نوت 20 ألترا

محمود قنديل 7 يوليو 2020
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تسريب صوراً حقيقة لهاتف سامسونج القادم جالكسي نوت 20 ألترا

نشر اليوتيوببر Jimmy Is Promo صوراً جديدة زعم بأنها لهاتف سامسونج الرائد القادم نوت 20 ألترا ، حيث جاءت الصور مشابهة بطبيعة الجال لتلك التي تم تسريبها عبر موقع الشركة الرسمي قبل عدة أيام.

تسريب صوراً حقيقة لهاتف سامسونج القادم جالكسي نوت 20 ألترا - Note 20 Ultra

الصور المسربة الجديدة تم نشرها على حشاب Promo في تويتر حيث أظهرت الواجهة الأمامية للهاتف عبر صورة ملتقطة في الهواء الطلق؛ مما يشير إلى نسخة حقيقة فعلاً حسب المعطيات.

وجاء في تعليقه على الصور بأن الهاتف يشهد تغيران نوعيان على التصميم الذي اعتاد عليه الجمهور في هذه السلسلة سابقاً؛ أولهما قلم S Pen سيأتي على الجانب الأيمن على عكس المعتاد ، والثاني يتعلق بأزرار التحكم بالصوت والتي ستتحول هي الأخرى للجهة اليمنى.

Galaxy Note 20 Ultra Leaks

وبالنسبة لخلفية نوت 20 ألترا فقد جاءت على بنفس التفاصيل الظاهر في التسريبات السابقة بكاميرا خلفية منتعددة العدسات من ضمنها مستشعر  قد يكون 3D ToF أو مستعشر تركيز تلقائي ليزي، أما من الجانب البرمجي ترجع التسريبات بقدومه مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 2.5.

أما بما يخص موعد الكشف عن سلسلة نوت 20 فإن الأخبار شبه المؤكدة تشير إلى حدث افتراضي من سامسونج سيعقد في أغسطس القادم  للكشف عن السلسلة الرائدة وقد يحمل أيضاً الإعلان عن هاتف قابل للطي جديد.

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المصدر

Jimmy Is Promo

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