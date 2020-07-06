MudRunner لعبة محاكاة قادمة على أندرويد الاسبوع القادم

أعلنت شركة Focus Home Interactive نيتها إطلاق لعبتها MudRunner على نظام التشغيل أندرويد ، ومن المعروف أن اللعبة متاحة في الأساس على كلٍ من ويندوز وبلايستيشن 4 وإكس بوكس ون، وهي بطريقة ما جزء تكميلي للعبة Spintires، أما فيما يخص التعريف بها، فهي لعبة محاكاة على الطرق الوعرة، وفيها تقود شاحنات من العصر السوفييتي في أكوام من الطين، بالتالي فاللعبة تُقدّم أسلوب لعب يعتمد على الفيزياء.

وعبر مقطع الفيديو أدناه، ستحصل على فكرة جيدة عمّا ستُوفّره MudRunner على الهاتف المحمول، ومع ذلك، فالتفاصيل خفيفة، مثلًا، لا نعرف كيف سيتم استثمار اللعبة، على الرغم من أن محتواها على متجر جوجل بلاي لا يذكر وجود أي عمليات شراء داخلية، كذلك لا يتناول أي أسعار.

على الجانب الآخر، تُقدّم اللعبة على إصدار الحاسوب بعض التوسعات، لذلك من المنطقي أن تأتي هذه التوسعات على أندرويد عبر عمليات الشراء الداخلية، وما نعرفه حتى الآن، أن اللعبة ستُقدّم 15 خريطة للعالم المفتوح و 16 مركبة مختلفة.

أخيرًا، لعبة MudRunner متاحة الآن للتسجيل المسبق على متجر جوجل بلاي، وستكون حاضرة للجميع خلال الاسبوع القادم، وتحديدًا يوم 15 يوليو، فإذا كانت هذه لعبة مثيرة للاهتمام بالنسبة لك، فلا تتردد في التسجيل المسبق بها لتحصل على إشعار الإطلاق الرسمي في التاريخ الموضّح.