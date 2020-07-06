رسميًا تطبيق مستندات جوجل Docs يحصل على الوضع المظلم في أندرويد

تعتبر حزمة جوجل المكتبية البديل الأمثل لحزمة مايكروسوفت الغنية عن التعريف، وطبعًا يذهب المستخدم لما يراه مناسب له، على الرغم من أن جوجل تجعل من حزمتها المتمثلة في كلٍ من تطبيق المستندات Docs و Sheets و Slides أبسط في التعامل.

عمومًا وبعد أن رأينا مجموعة الاختبارات المحدودة للوضع المظلم في تطبيق المستندات “Docs”، هاهي جوجل تُعلن وبشكل رسمي عن إتاحة السمة الداكنة لجميع مستخدمي أندرويد، ومع ذلك، فهذا الدعم يصل بشكل تدريجي.

فيما يخص التنسيق الداكن، فهو يعالج النص وتصميم التطبيق عاكسًا الألوان الأكثر سطوعًا لألوان أغمق، على أن يتم تشغيله افتراضيًا، ويتم ضبطه على المحاذاة مع إعدادات المظهر الداكن على مستوى النظام، كذلك يمكن للمستخدمين ضبط السمة الداكنة دائمًا على التطبيق وذلك بالانتقال إلى إعداداته.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، التحديث يصل بشكل تدريجي لمستخدمي أندرويد، وقد وضّحت الشركة أن الأمر قد يستغرق أكثر من 15 يوم ليصل للجميع، وبنفس الوقت، إذا كنت من مستخدمي التطبيق على نظام iOS، فسوف تنتظر مدة أطوّل.

المصدر:

جوجل.