تحديث متصفح كروم قد يزود أداء بطارية حاسبك بساعتين

اثنتين من المشاكل التي تلازم متصفح كروم على الدوام، استهلاكه المفرط للذاكرة العشوائية والبطارية. والآن جوجل قد تكون وصلت في أخر تحديث إلى حل لاستهلاك البطارية، لاسيما لو كنت ممن يفتحون الكثير من التبويبات معاً.

هناك ميزة اختبارية في تحديث كروم 86 الجديد حيث أن المتصفح سيوقف كل المتتبعات ومؤقتات الجافا سكربت غير الضرورية في التبويبات غير النشطة، وستتعرف كروم على ذلك من خلال معرفة موضع مؤشر الفأرة، وإن كنت تتنقل في الصفحة أم لا.

أجرت جوجل اختباراتها على الإصدار الجديد ومع فتح 36 تبويب مختلف وتبويب فارغ نشط واستطاعت زيادة أداء البطارية للحاسب المحمول لمدة وصلت حتى ساعتين.

بالطبع هذه ظروف استخدام غير اعتيادية، معظم المستخدمين لايفتحون هذا الكمّ الكبير من التبويبات، لذا قد لا تجد التحسن كبيراً في حالتك، مقارنة بحالة الاختبار.

وأجرت اختبار آخر أثناء استخدام يوتيوب، استطاعت تحسين أداء استهلاك البطارية لمدة حتى 36 دقيقة.

يذكر أن هذا ما ظهر في الإصدارات الأولية من كروم 86 والذي لم يتوفر بعد بنسخته النهائية للمستخدمين. لذا ليس هناك ما يؤكد الآن أن جوجل ستطلقها فيه فعلاً.

وتعمل الشركات المطورة لأشهر المتصفحات مثل آبل ومايكروسوفت على تحسين أداء متصفحاتها من حيث استهلاك البطارية على الدوام، كونها من أكثر السلبيات التي يواجهها المستخدمين وتؤثر على أداء أجهزتهم وتجربتهم بالكامل.

المصدر:

The Windows Club