أوبر تستحوذ على خدمة توصيل الطعام Postmates بـ 2.65 مليار دولار

وافق مجلس إدارة شركة أوبر على صفقة الاستحواذ على خدمة توصيل الطعام Postmates بمبلغ 2.65 مليار دولار تدفع كأسهم.

وستساعد هذه الصفقة تعزيز موقع أوبر التنافسي في سوق خدمات توصيل الطعام، لاسيما أمام DoorDash التي فشلت في الاستحواذ على GrubHub لزيادة تفوقها وابتعادها عن المنافسين.

وتعتبر خدمة Postmates ذات مكانة وطلب قوي في لوس أنجلوس وجنوب غرب الولايات المتحدة بشكل خاص.

بحسب بلومبيرغ فإنه ستنضم الخدمة بجانب Uber Eats ليتم الإشراف عليها من قبل Pierre-Dimitri Gore-Coty.

لكن سيبقى Bastian Lehmann مديراً تنفيذياً لـ Postmates وتعمل الخدمة بشكل مستقل.

وتسيطر على سوق خدمات توصيل الطعام في أمريكا أربعة شركات رئيسية هي DoorDash, GrubHub و Uber Eats بالإضافة إلى Postmates، والآن مع هذا الاستحواذ فإن المنافسة أصبحت أقل تنوعاً، فضلاً عن السمعة السلبية حول بيئة العمل وتعامل الشركتين مع موظفيها.

المصدر:

Bloomberg