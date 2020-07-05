توقعات خسائر تيك توك تتجاوز 6 مليار دولار بسبب الحظر الهندي

كان تطبيق تيك توك واحد من 60 تطبيق حظرتهم الهند على مستخدميها، لكنه سيكون الخاسر الأكبر نظراً لجمهوره العريض من اليافعين في البلاد. وتشير إحدى التقديرات أن تلك الخسائر قد تصل إلى 6 مليار دولار! وهذا الرقم مصدره تقرير نشرته شركة Caixin نقلاً عن مصدر في الإدارة العليا في الشركة.

وكانت الهند قد حظرت مجموعة من التطبيقات المرتبطة بالصين وذلك تحت ذريعة الحفاظ على سيادة الهند وسلامتها والدفاع عنها وأمن الدولة والنظام العام.

قد يكون تطبيق تيك توك هو الأشهر بالنسبة لنا، إلا أن الشركة المطورة له لديها تطبيق Helo الذي يعتبر شبكة اجتماعية نشطة للغاية بالهند ويدعم عدة لغات ضمنها، وقد يكون هذا التطبيق هو السبب الرئيسي في خسائر الشركة، وليس التيك توك.

لم تصدر بعد أية ردة فعل من الشركات الأخرى المطورة للتطبيقات التي تعرضت للحظر الهندي.

المصدر:

Caixin