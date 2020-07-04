موزيلا تُبسّط تشكيلة متصفّحها فايرفوكس لمستخدمي أندرويد

إذا كنت من محبي تصفّح الإنترنت بواسطة كروم، فسوف تعتقد بأن تشكيلة المتصفّح معقدة بقنواته الثابتة والتجريبية والكنارية والخاصة بالمطورين، بالمقابل، أنت لم تنظر إلى موزيلا فايرفوكس على أندرويد، حيث كان يوجد نسخة فايرفوكس العادية وهناك التجريبية “بيتا” وهناك نسخة Nightly ونسختي Firefox Preview و Firefox Preview Nightly المستقرة، ناهيك عن Firefox Focus المنفصل، بالتالي أمر أشد تعقيدًا مما تتصوّر وخاصةً إذا كنت تبحث فقط على أحدث إصدار للمتصفّح.

هذا أخيرًا يتغيّر، حيث بدأت موزيلا بالفعل في تبسيط تشكيلتها من المتصفّح، تاركةً ورائها فقط ثلاث إصدارات وهي “فارفوكس، وفايرفوكس بيتا، وفايرفوكس Nightly”، وإذا كنت تستخدم الإصدار الحالي من Firefox Preview، فقد تكون لاحظت بالفعل التغيير، حيث تمت إعادة تسمية الحزمة إلى Firefox Nightly.

وفي الوقت نفسه، تم إيقاف إصدار Firefox Preview Nightly، حيث عند فتح التطبيق، سترى تحذيرًا بأنك لن تحصل على تحديثات بعد الآن، وأنه يجب عليك التبديل إلى Firefox Nightly الجديد الذي كان يحمل اسم Firefox Preview، ولاحظ أن نسخة Firefox Focus لن تتغير، فهذه التغييرات طالت وتؤثر فقط على إصدارات فايرفوكس العادية

أخيرًا، ما زالت جميع الإصدارات التي تحدثنا عنها متاحة على متجر جوجل بلاي، ولكن يجب أن يتغيّر ذلك خلال الساعات القليلة القادمة، وكما أشرنا في حالة استخدامك لأحد النسخ التي تم إزالتها، فسوف ترى تحذير ينصحك بالانتقال إلى النسخة المماثلة والأفضل لاستخداماتك.

المصدر.