JioMeet بمثابة نسخة مجانية من تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom

مع تفشي جائحة كورونا حول العالم، استحوذت خدمة Zoom على عالم مؤتمرات الفيديو ، وهذا استدعى من باقي الشركات النظر إلى خدماتها وتقديم المزيد من الدعم، على سبيل المثال، خدمتي Meet و Duo من جوجل وخدمة Teams من مايكروسوفت، الآن هناك خدمة أخرى جديدة سيكون لها مكان كبير في عالم مؤتمرات الفيديو والمتمثّلة في خدمة JioMeet.

ويمكننا أن نُلخّص مجموعة ميزات وواجهة تطبيق JioMeet بمميزات وواجهة الخدمة الأخرى Zoom، بمعنى آخر، إذا كنت قد استخدمت Zoom فمن المؤكد أنك ستشعر وكأنك في المنزل مع JioMeet، ويكمُن الاختلاف في تحقيق الدخل، حيث أن Zoom تضع بعض المميزات خلف الاشتراك، أما JioMeet فهي مجانية وبشكل كامل.

وعندما يتعلق الأمر بما تُقدّمه خدمة JioMeet من مميزات، فيُمكِنُكَ معها الحصول على مكالمة جماعية لحد أقصى 100 شخص وبجودة 720p HD، ويمكن أن تصل مدة المكالمات إلى 24 ساعة، وهناك الدعم لتسجيل الدخول المتعدد بين الأجهزة والتبديل السلس، ويمكنك تمكين غرف الانتظار حتى تتمكن من تحديد من يمكنه الانضمام إلى مكالمتك.

أخيرًا، تتوفّر خدمة JioMeet كتطبيق على نظامي أندرويد و iOS وأنظمة تشغيل سطح المكتب المعروفة، ومنذ إطلاقها حصدت على أندرويد فقط على أكثر من 10.000 عملية تثبيت، وطبعًا الرقم سيتضعاف أضعافًا عندما نُضيف عمليات التنزيل من أنظمة التشغيل الاخرى.

تحميل تطبيق JioMeet‏ على أندرويد.

تحميل تطبيق JioMeet‏ على iOS.

المصدر:

JioMeet.