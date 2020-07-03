10 تطبيقات و 7 ألعاب أندرويد مدفوعة متاحة الآن مجانًا

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 10 تطبيقات و 7 ألعاب أندرويد).

10 تطبيقات