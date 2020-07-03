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10 تطبيقات و 7 ألعاب أندرويد مدفوعة متاحة الآن مجانًا

أحمد سعيد 3 يوليو 2020
دقيقة واحدة

10 تطبيقات و 7 ألعاب أندرويد مدفوعة متاحة الآن مجانًا

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 10 تطبيقات و 7 ألعاب أندرويد).

10 تطبيقات

  1. Face Animator – Photo Deformer Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. NT Calculator – Extensive Calculator Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
  3. Applocker & Gallery Vault Pro : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  4. 80s Music Radio Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  5. Binary Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  6. Temperature Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  7. Total Media Player Pro : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  8. Lyrics Engineer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  9. Cuticon Drop – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  10. Prism Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

7 ألعاب

  1. Blindy – Hardest 2D Platformer : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  2. Galaxxy Idols PV: Dress Up and Runway : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. Terra Fighter 2 Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  4. 13 Letters – Dark Visual Novel : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  5. Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  6. League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  7. Pegs – Solitaire – Solo Halma (Boardgame) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
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