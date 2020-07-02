Dribbble تقول وداعًا لتطبيقها على أندرويد و iOS

تُعدّ منصة Dribbble واحدة من الوجهات الرئيسية للمصممين الهواة والخبراء على حد سواء في جميع أنحاء العالم، وقد ساعدت المنصة على ربط المصممين عبر الإنترنت منذ عام 2009، لتُطلق أوّل تطبيق لها في عام 2018، ولسوء الحظ، يبدو أن ذلك لم يكن جيدًا كما تأمل الشركة، لأنه من المقرر أن يتم إغلاق التطبيق هذا العام.

وبالمناسبة استحوذت Dribbble على التطبيق بعد أن تم تطويره في الأصل بواسطة مطور مستقل تابع لجهة خارجية، وقد كان كامل المميزات سواء على أندرويد أو iOS، كالقدرة على تحميل التصاميم المباشرة ودعم الوضع المظلم وأكثر.

وبالرجوع إلى موضوع الإغلاق، سيُلاحظ المستخدمين عند فتح التطبيق برسالة تُفيد بأن التطبيق من المقرر إزالته من متجر آبل ستور وجوجل بلاي في 15 نوفمبر 2020، وتقترح على المستخدمين استخدام موقع الويب من الهاتف كبديل، أخيرًا، لم تقدم الشركة سببًا للإغلاق وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى مدى تأثير ذلك على مجتمع المصممين في Dribbble.