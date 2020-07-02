يحصل تطبيق الطقس Dark Sky على شهر إضافي على أندرويد

كان من المقرر اليوم، بأن تقوم آبل بإزالة تطبيق الطقس Dark Sky الذي استحوذت عليه في أبريل من هذا العام، ولكن للشركة كلمة أخرى، حيث أعلنت عن شهر إضافي لتواجد التطبيق على أندرويد، وسينتهي الآن في 1 أغسطس القادم.

ويُذكر، أن آبل خططت لجعل تطبيق الطقس متاح على أجهزتها iOS فقط، على أن يتم إيقاف العمل عليه وإزالته من أندرويد و الساعات الذكية، كذلك خططت لتجريد موقع ويب الخدمة، أما سبب التمديد، فلم يتم ذكر شيء حول هذا الأمر.

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من ناحيته أيضًا، سيستمر المشتركون في الإصدار المدفوع على أندرويد في استرداد أموالهم بالكامل، هذا إذا حافظوا على عضويتهم حتى نهاية حياة التطبيق، أخيرًا، ستظل واجهة برمجة تطبيقات Dark Sky، التي تقدم بيانات ومنتجات التنبؤ بتطبيقات أخرى على المسار الصحيح لتعمل حتى نهاية عام 2021.

المصدر:

Dark Sky.