مع هذا التطبيق احصل على تصميم iOS في لوحة الإعدادات السريعة على أندرويد

لاشك في أن نظام أندرويد أكثر وظيفيًا من iOS عندما يتعلق الأمر بالإشعارات وكذلك التخصيص، ومع ذلك، علينا جميعًا بأن نعترف بوجود أناقة مصقولة في لوحة نظام آبل ومركز تحكمها في أجهزتها، لذلك قد يفضل بعض المستخدمين التصميم الشفاف والإشعارات المنفصلة وصفحات التبديل السريعة، فإذا كنت واحدًا من هؤلاء، أو مهتمًا بتجربة تصميم iOS على جهاز أندرويد ، فقد يستحق تطبيق Mi Control Center الجديد نظرة.

وباختصار، يمكن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق يمنح إشعاراتك ولوحة إعداداتك السريعة تحولًا على غرار iOS / MIUI، بما في ذلك بعض الرسوم المتحركة الأنيقة التي تجعل التمرير لأسفل والوصول إلى كل هذا أكثر متعة.

وما هو قادر عليه تطبيق Mi Control Center على سبيل المثال، فصل مركز الإشعارات والإعدادات السريعة إلى لوحتين يمكن سحبهما لأعلى عن طريق التمرير على نصفين مختلفين من الشاشة، أو يمكن تخصيص العملية لإظهار التبديل السريع أعلى مركز الإشعارات تمامًا مثل أندرويد الخام، كما وهناك الكثير من التخصيصات التي يمكنك إجرائها، مثل تعيين صورة كخلفية للوحتين أو تغيير شكل إعدادات الإعدادات السريعة.

أخيرًا، لم يكن أندرويد و iOS أكثر قربًا من حيث الميزات والجماليات، مما سيُساعد تطبيق Mi Control Center على الأقل، بجعل الفجوة أصغر، في الختام، التطبيق متوفّر للتحميل مجّانًا على متجر جوجل بلاي، مع وجود بعض المميزات المتقدمة التي تحتاج للشراء.

تحميل تطبيق Mi Control Center على متجر جوجل بلاي.