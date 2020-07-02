لتحديثات أسرع شاومي توفّر تطبيقها MIUI Security على متجر جوجل بلاي

عندما يتعلق الأمر بسياسة تحديث النظام بين أندرويد و iOS، فالأخير يتفوّق بلا منازع، ولكن فقط لأن كل جهاز أندرويد قد لا يحصل على تحديثات النظام بسرعة، لا يعني ذلك تفويت الميزات، ولسد الفجوة، تسمح جوجل للشركات المُصنّعة للهواتف الذكية مثل شاومي بتحديث تطبيقاتها على مستوى النظام من خلال متجر جوجل بلاي ودون الحاجة إلى ترقية النظام بالكامل.

وهذا ما نراه فعليًا من سامسونج وشاومي وهواوي وموتورلا وباقي الشركات، والآن تنشر شاومي تطبيقها الأمان MIUI Security على متجر جوجل بلاي، والقادم معه أدوات مساعدة مثل قفل التطبيق وموفّر البطارية ومنظّف الهاتف، كذلك يراقب التطبيق أمان النظام واستخدام البيانات للتأكد من أن كل شيء يعمل كما ينبغي.

أخيرًا، وكما هو الحال مع معظم هذه التطبيقات، فتطبيق Security متوفّر حصريًا لأجهزة شاومي، ولن يعمل مع أي هاتف آخر حتى لو قمت بتحميل ملفه الـ APK، وكما أشرنا هذه الخطوة ما هي إلّا بسبب دفع التحديثات بسرعة أكبر للمستخدمين.

تحميل تطبيق MIUI Security على متجر جوجل بلاي.