فيس بوك تغلق تطبيقها Hobbi الشبيه بتطبيق Pinterest

في فبراير من هذا العام، أعلنت فيس بوك عن تطبيقها الجديد Hobbi على iOS فقط، وهو عبارة عن خدمة اجتماعية شبيهة بخدمة Pinterest الغنية عن التعريف، ولكن كما هو الحال مع معظم التطبيقات الفرعية للشركة، فقد أعلنت عن نية إغلاقها للتطبيق بشكل نهائي، حيث الآن تقوم بإرسال إشعار لمستخدمي التطبيق بإغلاقه بتاريخ 10 يوليو الحالي.

كذلك، أشارت فيس بوك بأن المستخدمين باستطاعتهم تصدير بياناتهم ومشاريعهم قبل الموعد المحدد، عمومًا، كان Hobbi مشابهًا لـ Pinterest في أنه موجه نحو أولئك الذين يستمتعون بالطبخ والقيام بالأعمال والفنون والحرف اليدوية والمزيد، وكان الاختلاف يكمن في أن Hobbi تم إنشاؤه ليعمل كألبوم من نوع ما، حيث يمكن للمستخدمين توثيق تقدم مشروعاتهم بالصور.

أخيرًا وكما أشرنا ليس هذا التطبيق الأول ولن يكون الأخير المُطوّر من قبل فريق العمل NPE التابع لفيس بوك، وكما يوحي اسم NPE، فإن مشاريعه تجريبية بطبيعتها، لذلك غالبيتها العظمى لا تستمر.

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