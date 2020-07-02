شاومي تطلق أول تلفاز OLED تحت علامتها التجارية في الصين

أطلقت الشركة الصينية شاومي أول تلفاز OLED تحت علامتها التجارية ضمن سلسلة ماستر في الصين، حيث جاء التلفاز بشاشة سينمائية قياس 65 بوصة وبسعر منافس أيضاً.

شاشة تلفاز OLED شاومي جاءت من تصنيع شركة الي جي الكورية وتدعم تردد 120 هيرتز ودقة عرض 4K وتغطي 98.5 من معيار الألوان السينمائي DCI-P3، كما يدعم التلفاز معيار تقنية HDR يما يشمل ((Dolby Vision، HDR10+، HDR ، HLG) وإصدار HDMI 2.1 مع نظام مكبرات Dolby Atmos خماسي القناة.

التلفاز ومع المواصفات السابقة يقدم أداءً عالياً كمثبلاته من أجهزة المنافسين من نفس خط الإنتاج؛ حيث يوفر تحديث متغير ووقت استجابة ممتاز جداً للألعاب يبلغ 1 ملي ثانية، كما صرحت الشركة وقالت بأنه تلفازها وجد ليواكب الجيل الجيل من وحدات الألعاب؛ هذا في ظل تمتعه بحواف ضيقة وقاعدة زجاجية أنيقة لا تحتل مساحة كبيرة تضيف بعداً جمالياً على التصميم الخارجي بجانب المواصفات الداخلية.

السعر والتوفر في السوق

التلفاز مطروح حالياً في السوق الصيني بسعر 12,999 يوان أي ما يعادل تقريباً 1,840 دولار وهو سعر منافس؛ ولكن على الأغلب وفي حال توفيره في السوق خارح الصين سيكون بسعر مختلف نظراً للجوء الشركة لدعم السعر داخل الصين عبر بيع الخدمات معه.

مواضيع ذات صلة:

شاومي تُطلق تطبيقها التقويم على متجر جوجل بلاي

شاومي تطلق ريدمي K30 5G Racing Edition بسعر 280 دولار!

المصدر

Engadget