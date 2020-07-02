الكشف عن تصميم جديد لقائمة ابدأ في ويندوز 10 وتحديث التبديل بين التطبيقات Alt-Tab

تحديثات بصرية كثيرة سيحصل عليها ويندوز 10 لاسيما في واجهته الرئيسية. حيث عادت مايكروسوفت إلى فكرة المربعّات الحية في قائمة ابدأ التي حصلت على تصميم جديد.

استخدمت مايكروسوفت خلفية شفافة تظهر في القسم الأيسر من قائمة ابدأ التي تحوي أيقونات التطبيقات، بدلاً من اللون الواحد.

تهدف مايكروسوفت إلى جعل الواجهة أبسط وأسهل بالتصفح للتعرف على التطبيقات التي تستخدم يومياً.

على جانب آخر، حصلت ميزة التبديل بين التطبيقات Alt-Tab على تحديث أيضاً بحيث أصبحت تشمل تبويبات المواقع المفتوحة في متصفح إيدج، وليس فقط التطبيقات والبرامج النشطة في ويندوز.

هذه الخاصية ستفيد بشكل كبير من يعتمد على متصفح إيدج كمتصفح افتراضي ولديه العديد من التبويبات المفتوحة. ودائماً لديك خيار تعطيل هذا التعديل وجعله كما في السابق، مقتصراً على البرامج فقط وليكن إيدج أحدها فقط.

كما حصل شريط المهام على تعديلات بسيطة تجعله شخصياً أكثر عند ربط هاتفك الأندرويد أو الدخول بحساب إكس بوكس لايف.

هذه التعديلات كلها أصبحت متاحة اليوم في آخر نسخة تجريبية من ويندوز 10 لاختبارها قبل اعتمادها رسمياً لاحقاً وإطلاقها في النسخة النهائية.

المصدر:

Windows Blog