واتساب تضيف الملصقات المتحركة وترفع حد مكالمات الفيديو حتى 8 أشخاص

واتساب يقتبس مزايا جديدة من تيليجرام ويصبح أكثر تكاملًا في أخر تحديث كشفت عنه الشركة اليوم.

أعلنت شركة واتساب عن عدد من التحديثات التي ستصل جميع المنصات التي تعمل عليها بما في ذلك نسخ تطبيقات الهواتف الذكية أو على سطح المكتب ونسخة الويب، والتي شملت تقديم مزايا لأول مرة مثل الملصقات المتحركة وتوفير رموز الباركود QR، بجانب توسيع الوضع الليلي لسطح المكتب، ورفع حد مكالمات الفيديو إلى 8 أشخاص.

بهذه التحديثات، أصبح واتساب أكثر تكاملًا بمزاياه على جميع المنصات، في خطوة مشابهة لما تقوم به تيليجرام على جميع المنصات.

وتشمل تحديثات واتساب الجديدة:

الملصقات المتحركة

تقول واتساب أن الملصقات (ستيكرات) من أكثر المزايا المستخدمة على التطبيق للتواصل بين المستخدمين، لذلك قررت تحسين الميزة بإتاحة الملصقات المتحركة.

رموز الباركود QR

يتيح رمز QR سهولة بإضافة الأشخاص على التطبيق من خلال عمل مسح للرمز ودون الحاجة لإضافة أرقام وهواتف والبحث عنها.

الوضع الليلي أو المظلم يصل المزيد من المنصات

بعد وصول الوضع الليلي أو المظلم على أندرويد و iOS، أصبح الآن متاحًا على نسخة الويب وتطبيق سطح المكتب.

رفع الحد الأعلى للمشاركين في مكالمة الفيديو حتى 8 أشخاص

رفعت واتساب الحد الأعلى للمشاركين في مكالمة الفيديو الواحدة إلى 8 أشخاص، كما أصبح إضافة الأشخاص إلى المحادثة أكثر سهولة من خلال إضافة أيقونة بأعلى الشاشة. كما أضافت الشركة ميزة ملء الشاشة أثناء مكالمات الفيديو.

ميزة الحالة تصل نظام تشغيل KaiOS

نظام تشغيل KaiOS أصبح يدعم ميزة الحالة والتي تشبه ميزة القصة المتواجدة على أنظمة التشغيل الأخرى منذ فترة.

تجدر الإشارة أن مزايا الملصقات المتحركة والوضع الليلي على سطح المكتب متاحة منذ مدة على المنافس الرئيسي تيليجرام.

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