صور جوجل توقف النسخ الاحتياطي لصور تويتر وفيس بوك وواتساب وانستجرام افتراضيًا

النسخ الاحتياطي الافتراضي لصور فيس بوك و واتساب و انستجرام و تويتر وباقي شبكات التواصل يتوقف على خدمة صور جوجل.

قررت شركة جوجل إيقاف عملية النسخ الاحتياطي الافتراضية التي تقوم بها خدمة صور جوجل للصور ذات الصلة مع شبكات التواصل الاجتماعي المخزنة على هواتف أندرويد بينها فيس بوك وواتساب وانستجرام، وذلك في خطوة بررتها الشركة للحفاظ على شبكة الإنترنت وتقليل استهلاك البيانات في ظل تفشي وباء كورونا والتزام الناس في بيوتهم، خاصة مع ارتفاع نسبة مشاركة الصور على تلك المنصات.

إيقاف جوجل لنسخ الصور افتراضيًا لا يعني إيقاف الميزة كاملة، بل سيؤدي لنسخ الصور احتياطيًا بشكل يدوي وفق رغبة المستخدمين.

كذلك يمكن للمستخدمين الراغبين في استمرار النسخ الاحتياطي التلقائي لصور واتساب وانستجرام وفيس بوك تفعيل الميزة مجددًا على هواتفهم الذكية.

على العموم، ربما لا يعرف عدد كبير من المستخدمين حول قيام جوجل بنسخ الصور احتياطيًا بشكل افتراضي على خدمة الصور، لكن هذا ما يحدث خاصة عندما تكون خاصية حفظ الصور على الهاتف مفعلة في الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيس بوك أو حتى انستجرام وواتساب، حيث تتم عملية النسخ الاحتياطي للصور بمجرد حفظها على الهاتف في مجلد التطبيق.

تأتي هذه الخطوة لجوجل بعد قيام يوتيوب وشركات مثل نتفليكس وأمازون بتخفيض جودة البث الافتراضي على خدماتها لتقليل استهلاك البيانات.

يُشار أن معدل استهلاك البيانات ارتفع بشكل هائل في ظل أزمة كورونا ما ساهم باتخاذ الشركات خطوات مماثلة لتخفيف الضغط.

المصدر:

Android Police