مجموعة Techie bits التقنية تطلق منصة “استشارات” للاستشارات التقنية

أعلنت مجموعة Techie bits التقنية عن إطلاق منصة “ استشارات | للاستشارات التقنية ” والتي تهدف إلى ربط الباحثين عن الاستشارات مع المستشارين والمتخصصين في مختلف المجالات التقنية، وإتاحة تقديم الاستشارة عن بُعد.

وتضم المنصة عددًا من المستشارين التقنيين أصحاب الخبرات في مختلف المجالات التقنية الرائدة مثل البرمجة، الأمن والحماية، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، برمجة التطبيقات، الأفكار والمشاريع الناشئة، وغيرها من المجالات التقنية.

وتقول Techie bits في بيانها حول إطلاق منصة استشارات: “إيمانًا بتكامل الخبرات في المجالات التقنية وحاجة أصحاب المشاريع والأفكار الناشئة إلى المساعدة التقنية، فإن هناك دومًا من يستطيع تقديم المساعدة و المشورة والرأي السديد.”

تتيح المنصة للباحثين عن استشارات إمكانية تحديد يوم ووقت الاستشارة وفقًا للأوقات المتاحة في التقويم الخاص بالمستشار، ومن ثم اكمال حجز الموعد والدفع عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة وتشمل؛ مدى، ماستر كارد، وفيزا.

يُمكن للمستفيد الاستفسار مسبقًا عن خبرة المستشار وأخذ معلومات كافية عنه قبل الدفع وتأكيد الحجز، وذلك لضمان الحصول على الاستشارة المناسبة، كما يمكن التعليق وتقييم تجربته بعد الإنتهاء من الاستشارة وبالتالي تعريف باقي المستخدمين الآخرين بإمكانيات المستشار.