مايكروسوفت تقلص مدة تجنب التحديثات الأساسية في ويندوز 10 إلى 35 يوم

أشار موقع WindowsTimes إلى تقليص شركة مايكروسوفت مدة تجنب التحديثات الرئيسية في نظام ويندوز 10 بنسخته الأخيرة 2004 المخصصة لسلك الأعمال لتصبح مماثلة لتلك المتبعة في نسخة المستهلك العادي Home.

المدة الجديدة لتأجيل التحديثات أصبحت 35 يوماً بعد أن كان الخيار المتاح لتخطي التحديثات الأساسية يصل إلى عام كامل، ليتغير الحال مع إصدار إبريل الماضي في نسخ Windows 10 Pro وEnterprise وEducation حيث تم التخلص من الخيار من قائمة إعدادات تحديثات الويندوز .

وعلقت الشركة على أن الإجراء المتخذ يهدف إلى منع الفوضى والارتباك واستهداف أجهزة الحاسوب ذات إصدارات ويندوز خارج الخدمة تقريباً عبر الاستفادة من السياسة الجديدة التي تتمثل في تقليص مدة تأجيل التحديثات.

وبالتعمق أكثر في قرار الشركة نرى أن يدلي بإيجابيات على صعيد مواكبة أجهزة الحاسوب للتحديثات والتحسينات وكذلك الأمان في حال تعلق إحداها بالتحديثات الرئيسية؛ أما على صعيد رواد الأعمال والشركات قد لا يكون الأمر مرضي في ظل تعمدها تجنب التحديثات لضمان سلاسة العمل لأكبر مدة ممكنة دون الحاجة لتبني تحسينات جديدة.

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المصدر

Engadget