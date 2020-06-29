مايكروسوفت تطلق أداة لاسترجاع الملفات المحذوفة

لاشك أنك وجدت نفسك يوماً ما في موقف حرج عندما حذفت نهائياً ملفات بطريق الخطأ، وحاولت استرجاعها، وبدأت البحث عن بعض برامج استرجاع الملفات المحذوفة التي تتفاوت في فعاليتها، فضلاً عن أنها غالباً ما تكون مدفوعة. شركة مايكروسوفت تريد إنقاذ الموقف، على الأقل لبعض أنواع المستندات مع Windows File Recovery.

Windows File Recovery هو تطبيق سطر أوامر جديد من مايكروسوفت يتيح لك استرجاع المستندات والملفات المحذوفة سواء من قرص التخزين وبطاقات الذاكرة وحتى الذواكر الفلاشية.

يجب استخدام التطبيق فور وقوع حالة الحذف الخطأ لرفع احتمالية استرجاع الملف، ويدعم التطبيق ملفات الفيديو MP4 والموسيقى MP3 والكتب الإلكترونية PDF والصور JPEG والملفات المضعوطة zip فضلاً عن مستندات حزمة برامج أوفيس بمختلف أنواعها.

افتراضياً يدعم التطبيق الاسترجاع من نظام الملفات NTFS، لكن يمكن تعديله ليدعم FAT.exFAT ،ReFS، إلا أنه قد يستغرق وقت أطول.

يذكر أن ويندوز 10 يدعم خاصية الإصدار السابق والتي تتيح استرداد الملفات المحذوفة بشرط تفعيل خاصية سجل الملفات File History والتي تكون غير مفعلة افتراضياً.

تطبيق Windows File Recovery متاح للتنزيل بشكل مجاني عبر متجر تطبيقات مايكروسوفت.

المصدر:

The Verge