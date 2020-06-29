تطبيق صور جوجل يحصل على خيار كتم الصوت عند مشاهدة فيديو

بغض النظر عن الإضافات والتحسينات الشاملة التي حصل عليها تطبيق صور جوجل والمُعلن عنه الاسبوع الماضي، أطقت جوجل الآن تغييرًا جديدًا على التطبيق وعلى الرغم من أنه بسيط إلّا أنه مفيد للغاية، حيث أصبح يُتيح الآن كتم صوت مقاطع الفيديو بسرعة من خلال التبديل على الشاشة وبدون التلاعب بمستوى الصوت الرئيسي لهاتفك.

بالتالي، عند تشغيلك لمقطع فيديو في تطبيق صور جوجل ، ستُلاحظ مفتاح جديد لمستوى وكتم الصوت بجوار وقت الفيديو أسفل الشاشة، وبالضغط عليه سيتم كتم الصوت، وبالضغط عليه مرة أخرى سيعود الصوت إلى مستواه السابق.

أخيرًا، هذه الإضافة ليست متاحة للجميع حتى الآن، وهي غير مرتبطة بالواجهة الجديدة أو القديمة، بالتالي فهو موجّهة من طرف الخادم، على أن تصل للمستخدمين تدريجيًا، ومع ذلك، يُفضّل تحميل أحدث إصدار من التطبيق على المتجر.