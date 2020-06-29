الهند تحظر 59 تطبيق صيني على رأسها تطبيق تيك توك

حظرت الهند قائمة تتكون من 59 تطبيق صيني من العمل داخل البلاد جاء على رأسها تطبيق تيك توك الغني عن التعريف وذلك لدواعي أمنية وقلق من تهديدها الأمني القومي الهندي حسب بيان وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما شملت القائمة تطبيقات أخرى تابعة لشركة علي بابا وبايدو وتنسنت وByteDance_ مالكة تطبيق تيك توك، حيث قالت الوزارة الهندية أنها تلقت معلومات موثوثة بأن هذه التطبيقات الصينية تشكل تهديداً لسيادة ونزاهة البلاد.

والجدير بالذكر أن إعلان قائمة الحظر قد جاء بعد أيام قليلة من اندلاع مناوشات مسلحة بين الهند والصين على الحدود في منطقة جبال الهمالايا أسفرت عن مقتل 20 جندي هندي.

وبعد قرابة الشهرين أيضاً من بدء الحكومة الهندية تطبيق خطوات تقليص الاعتماد على المنتجات الصينية عبر إيقاف تصاريح الشحنات الصناعية القادمة من الصين في موانئها ومطاراتها؛ مما يشير إلى أن الأيام القادمة قد تشهد مزيدأ من إجراءات الفعل ورد الفعل التي سيكون لها أثراً واضحاً في تأجيج الصراع بين الجارتين.

أما بالحديث عن شركة ByteDance فهذه ليست المرة الأولى ولا تبدو الأخيرة التي يتم توجيه أصابع اتهام إليها أو اتخاذ اجراءات عملية ضدها وتطبيق “تيك توك” بزعم كونه يمثل تهديد للأمن القومي وسلامة الدول في ظل مواجهته تحقيقات في الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في الولايات المتحدة.

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المصدر:

Bloomberg