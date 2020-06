فيس بوك تقترب من إطلاق الوضع الليلي في تطبيقها الرسمي

موقع الويب الجديد لشبكة فيس بوك يدعم الوضع الليلي ، كذلك باقي تطبيقاتها المختلفة، ما عدا التطبيق الرسمي للشبكة الاجتماعية مازال يفتقر له – إن لم تستخدم نسخة لايت – لكن هذا على وشك أن ينتهي.

أبلغ بعض المستخدمين بلقطات شاشة تظهر دعم التطبيق الرسمي لفيس بوك على نسخة iOS 14 للوضع الليلي.

لانعلم إن كان هذا الاختبار حصري لنسخة آيفون فقط، أم ظهر للمستخدمين على أندرويد أيضاً. بكل حال مادام أن فيس بوك بدأت باختباره على المستخدمين العموم خارج الشركة، يعني أنها اقتربت من إطلاقه رسمياً أكثر.

وخلال العام الماضي أصبح التوجه الرئيسي بين الشركات في تحديث تطبيقاتها لتدعم الوضع الليلي بحيث يكون أكثر راحة في التصفح خاصة في الليل، مع التوفير في استهلاك البطارية.

وكانت فيس بوك قد دعمت هذا الوضع في انستجرام وواتساب ومسنجرها وحتى نسخة لايت من فيس بوك، وكذلك دعمته تويتر وجوجل وقبلها تيليغرام.

Facebook appears to be rolling out Dark Mode… https://t.co/qSfDa8d51e

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020