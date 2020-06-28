تطبيق “كتاب صوتي” يضاعف عدد الاشتراكات المدفوعة خلال الحظر ويتعاون مع “كريم” في السعودية

أشارت الشركة المطورة لتطبيق “كتاب صوتي”، المتخصصة في إنتاج وتوزيع الكتب المسموعة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تضاعف عدد المشتركين خلال الفترة الماضية أثناء الحظر، وتوقيع اتفاقية تعاون مع “كريم” في المملكة العربية السعودية.

وتسمح اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع “كريم” للركاب في السعودية باستبدال نقاطهم باشتراكات على تطبيق “كتاب صوتي”.

وشهد تطبيق كتاب صوتي نموًا بنسبة 204% في أعداد الاشتراكات المدفوعة، وتضاعف عدد المستخدمين الجدد من يناير إلى مايو 2020 لنحو 6 مرات.

وتقول الشركة حول ذلك في بيانها: “شهدت منصة “كتاب صوتي” نموًا غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية حيث ساعد الحظر المفروض إقليميًّا وعالميًّا على تغيير سلوك المستهلك. في الأشهر الأربعة الماضية، تضاعف عدد تحميلات تطبيق كتاب صوتي كما تضاعف عدد المستخدمين المسجلين على التطبيق، وبالإضافة إلى ذلك، شهدت المنصة نموًّا بنسبة 204٪ في إجمالي عدد المستخدمين المدفوعين، ونموًّا في عدد المشتركين الجدد يقدر بـ “6 أضعاف” من يناير حتى مايو 2020.”

كانت شركة كتاب صوتي قد تأسست عام 2016، ومن وقتها أضافت محتوى لأشهر المؤلفين عالميًّا، مثل ستيفن هوكينج، سعود السنوسي، جوخة الحارثي، وكذلك إنتاجات مثل منشورات هارفارد بيزنس ريفيو في ريادة الأعمال. لتصبح من أكبر المكتبات الصوتية.

وتمكنت في عام 2019 من إغلاق جولة استثمارية بقيمة 6 ملايين دولار من Bonnier Ventures و KAAF Investments.

وبهذه المناسبة، قال سيباستيان بوند، أحد مؤسسي شركة “كتاب صوتي”: “ازدهرت عادات جديدة خلال فترة الحظر في الشرق الأوسط، وقد رأينا ذلك يتزامن تمامًا مع نمو عدد المستخدمين للتطبيق في الأسواق المختلفة. اكتسب المسخدمون سلوكيات جديدة نتوقع أن تستمر وتصبح جزءًا من روتينهم اليومي. يتميز المحتوى الصوتي بدورة إنتاج مرنة، فعلى الرغم من تأثره بالظروف الحالية، إلا أنه أسرع وأقل تكلفة للتكيف مع الأوقات الجديدة.”

شراكات متنوعة مع كتاب صوتي

وقعت “كتاب صوتي” شراكات مع “الشارقة” العاصمة العالمية للكتاب (SWBC) لتوفير مكتبتها الصوتية إلى 5000 قارئ، بجانب إطلاق حملة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتبرع بجزء من إيرادات الاشتراكات السنوية لدعم اللاجئين بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات العامة والمؤثرة في السعودية والكويت.

يُشار أنه وبحسب شركة Deloitte، فمن المتوقع أن تنمو السوق العالمية للكتب المسموعة بنسبة 25٪ في عام 2020 لتصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار أمريكي ويقدرون أن هناك ما لا يقل عن 500 مليون مستهلك للكتب المسموعة على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، أكد أحدث تقرير لرابطة الناشرين الأمريكيين (AAP) في أبريل 2020 أن “المحتوى الصوتي الذي جرى تنزيله” شهد نموًّا مستمرًّا شهريًّا منذ عام 2012.

كانت المنطقة قد شهدت زيادة في اعتماد المدفوعات الرقمية وخدمات الاشتراك بسبب جائحة كورونا والحظر المرافق لها، كما زاد الاعتماد على التعلم الرقمي على مدى الأشهر القليلة الماضية، وكذلك الحاجة إلى التباعد الاجتماعي واتخاذ الحيطة. ما ساعد في تقليل صعوبات التكيف والتحول للمنتجات الرقمية لدى المستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.