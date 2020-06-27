نسخة إكس بوكس رخيصة الثمن قادمة خلال الخريف (تسريبات)

أعاد تقرير جديد لموقع The Verge التسريبات حول نسخة وحدة الألعاب الرخيصة من إكس بوكس للواجهة؛ حيث تحدث الموقع عن وثائق من الشركة تشير إلى أكثر من رقم مرجعي لمشروع Lockhart ” الوحدة الرخيضة ” والتي ستأتي على ما يبدو كنسخة رقمية تدعم محتوى ألعاب بدقة 1080 بكسل.

أما بالنسبة إلى الأداء لم تشير المعلومات إلى أي من مواصفات حول الوحدة والتي ستكون باتباع التحليل المنطقي أقل في المواصفات من سلسلة X سواء على مستوى المعالج أو ذاكرة الوصول العشوائي ” رام “، مع العلم أن سلسلة X تتمتع بذاكرة متنوعة من 7.5 إلى 13.5 جيجا بايت وسرعة أداء معالج مركزي ورسومي 4 تيرا فلوب.

من جهتها لم تأكد مايكروسوفت لحد اللحظة أي معلومات حول Lockhart لكن مازالت المعلومات تشير إلى أن الكشف عن هذه النسخة سيتم خلال الخريف بجانب سلسلة X القادمة مع توقع ميجئها تحت مضلة سلسلة إكس بوكس S.

بالنسبة للألعاب ستتيح النسحة الرخيصة لعب ألعاب سلسلة X عبر خدمة الشركة السحابية xClould، كما من المرجح أن يتم تخصيصها بحزمة Xbox All Access لتتوافق أيضاً مع خدمة Game Pass Ultimate برسوم شهرية رمزية.

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المصدر

Engadget