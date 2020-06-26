Crying Suns لعبة خيال علمي من Humble Bundle على أندرويد و iOS

Crying Suns هي لعبة خيال علمي مستقلة مقارنة بـ FTL: Faster Than Light، ولكن هذا نصف الصورة كون أن اللعبة تقدم أيضًا تجربة غنية، وهي بالمناسبة من تطوير شركة Humble Bundle ويمكنك الحصول عليها اليوم مقابل 8.99$، والأهم من ذلك، أن لعبة الخيال العلمي Crying Suns هي أول لعبة من الشركة تظهر على متاجر التطبيقات وليس كتحميل مستقل كما جرت العادة.

على كلٍ، إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من Crying Suns، فإن المقطع الدعائي في الأسفل هو بداية جيدة، وكما تلاحظ، فإن اللعبة هي لعبة إستراتيجية مليئة بالقوائم والمعلومات المكتظة، ومن الواضح أيضًا أنها ليست لعبة لضعاف القلب أو أولئك الذين يلعبون على الشاشات الصغيرة.

عمومًا، تلعب القصة دورًا أكثر أهمية من اللعب التكتيكي، مما يساعد على إبقاء اللاعبين يعودون، وتتضمّن أكثر من 300 حدث، وهذا حقًا تعويض على سعر اللعبة، والذي هو بالمناسبة أرخص بـ 16 دولارًا من إصدار Steam، والأفضل من ذلك، يشير وصف اللعبة على المتجر، بأن جميع التحديثات المستقبلية ستأتي إلى اللعبة مجانًا.

أخيرًا، إذا كنت تبحث عن لعبة إستراتيجية ممتعة على هاتفك وبنفس الوقت تبحث عن قصة تستحق الخوض فيها، فأنا أوصي بشدة بتجربة لعبة الخيال العلمي هذه والتي تعمل بشكل جيد مع عناصر التحكم باللمس أي على الشاشة.

تحميل لعبة Crying Suns على أندرويد.

تحميل لعبة Crying Suns على iOS.