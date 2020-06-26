يوتيوب تختير خيار تبديل لغات البحث الصوتي في تطبيقها

بعد اختبار مقاطع الفيديو القصيرة مثل تيك توك تختبر يوتيوب زر تبديل لغات البحث الصوتي على أندرويد مباشرة على شاشة الإدخال.

بالأمس، أتاحت منصة يوتيوب نسخة اختبار محدودة في تطبيقها على نظام تشغيل أندرويد ، وفيها تختبر وظيفة تسجيل مقاطع فيديو قصيرة ونشرها كما هو الحال مع تيك توك ، والآن أضاف مطوروها اختبار آخر، وستكون مفيدة لأولئك الذين يُفضّلون مشاهدة مقاطع الفيديو فقط، وذلك من خلال إضافة زر يتيح تبديل لغات البحث الصوتي مباشرة على شاشة الإدخال.

بالتالي، إذا كنت متعدد اللغات وترغب في استخدام البحث الصوتي، فسيتيح هذا أخيرًا البحث عن مقاطع الفيديو غير المتاحة باللغة التي قمت بإعدادها في إعدادات تطبيق يوتيوب، ويكون ذلك من خلال زر أزرق جديد يحمل معه المزيد من التفاصيل.

على كلٍ، وكما هو الحال مع نسخ الاختبار، يتم نشر هذه الميزة لمجموعة محدودة جدًا من المستخدمين على نظام التشغيل، وكما أشرنا يجب أن تلاحظ علامة “البانر الأزرق” على شاشة الإدخال الصوتي يمنحك المزيد من التفاصيل إذا كنت في الاختبار.

أخيرًا، أشارت يوتيوب بأن هذه الأداة متاحة لجميع اللغات المدرجة في موقع الخدمة على الويب، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان عليك التمرير عبر قائمة بجميع هذه اللغات عندما تريد التبديل أو إذا كانت اللغات الأكثر استخدامًا متاحة بسهولة.

المصدر:

YouTube Support