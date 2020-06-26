يوتيوب تختبر ميزة مقاطع الفيديو القصيرة لمنافسة تيك توك

بعد فيس بوك ، شركة جوجل تريد منافسة تطبيق تيك توك من خلال منصة يوتيوب عبر إطلاق ميزة مقاطع الفيديو القصيرة.

الكل يريد قتل تيك توك، بعد أن أطلقت فيس بوك عدة تطبيقات اختبارية تقدم مزايا مشابهة، الآن شركة جوجل تريد منافسته عبر يوتيوب نفسه، إذ بدأت باختبار ميزة تتيح تسجيل مقاطع فيديو قصيرة بطول 15 ثانية فقط.

بدأت يوتيوب باختبار ميزتها الجديدة على عينة من المستخدمين عبر أندرويد و iOS، وتقوم على تسجيل عدة مقاطع قصيرة طول الواحدة منها 15 ثانية كحد أقصى، وبعدها يتم دمج كل المقاطع معاً بمقطع واحد.

وظهر خيار جديد في تطبيق يوتيوب الرسمي يدعى create a video من خلال زاوية رفع الفيديوهات، وبالضغط عليه يبدأ بتسجيل المقطع الأولى، وعبر الضغط مجدداً أو الإفلات يتم إيقاف التسجيل. وهكذا يمكنك تسجيل عدة مقاطع قصيرة يتم جمعها معاً.

الفكرة الأهم هنا أن منافسة تيك توك لاتكون عبر إتاحة نشر مقاطع فيديو قصيرة فحسب، بل ما يميز تيك توك هو الفلاتر والمؤثرات وأدوات التحرير التي توفرها، بالإضافة لخوارزمية استكشاف المحتوى واقتراحه على المستخدمين، هذا ما يجب أن تتقنه يوتيوب.

يذكر أن ليوتيوب أيضاً ميزة القصص عبر تسجيل مقاطع فيديو قصيرة ورفعها كقصص مؤقتة تحذف تلقائياً، لكنها لاتلقى رواج واهتمام كبير من بين أصحاب القنوات، ولا المشاهدين.

المصدر:

Google Support