تحديث ضخم يطال تطبيق صور جوجل على نظام أندرويد

تطبيق صور جوجل يُقدّم تصميمًا جديدًا وميزة رسم الخرائط وحتى رمزًا جديدًا.

عندما يتعلق الأمر بصور جوجل، فهي خدمة لا غنى عنها وهي من أكثر خدمات الشركة فائدة، وهي الآن تحصل على تحديث نصفه بالضخم، حيث حصل تطبيقها في أندرويد على إعادة تصميم واسعة، لتحصل الواجهة الآن على واجهة بسيطة وبثلاث علامات تبويب فقط، كما وأصبحت ميزة الخريطة التي تم رصدها سابقًا كميزة اختبار متاحة وبشكل رسمي للجميع.

وبشكل أكثر تفصيلًا، خلال الأشهر الماضية حصل التطبيق على نسخ اختبار عديدة ومعها أوجدت 5 تصاميم جديدة للواجهة، ويبدو أن جوجل قد استقرت على الأبسط وهو المتاح رسميًا الآن، حيث تم نقل كل شيء في علامة التبويب “بالنسبة لك” إلى قسم “الذكريات”، والأخير قد أصبح يدعم أهم الصور الحديثة وأفضل صور لك ولأصدقائك أو عائلتك.

أما فيما يخص علامات التبويب الثلاث، فقسم الصور حصل على موجز زمني بسيط، واحتوى أيضًا على صور مصغرة أكبر قليلًا من ذي قبل، كما وأن مقاطع الفيديو أصبحت تعمل تلقائيًا، محاذاة بوجود مساحة أقل بين الصور، وفيما يتعلق بميزة الخريطة الجديدة، فمكانها علامة تبويب البحث الجديدة في الأعلى، والتي ستُتيح لك رؤية خريطة حرارية لمواقع الصور الخاصة بك “على افتراض أنك تلتقط الصور ببيانات الموقع”.

وعندما يتعلق الأمر بعلامة التبويب “الألبومات”، فقد اختفت ولكن معظم وظائفها لا تزال موجودة في علامة التبويب “المكتبة” الجديدة، بما في ذلك تصفح مجلدات وألبومات معينة، بالإضافة إلى الصور المؤرشفة والمهملات، ويقع نفس الحال مع خيار “المشاركة” لكن جوجل تقول أنه يمكن الوصول إلى الوظيفة عبر زر “المحادثة” في الزاوية العلوية عبر جميع علامات التبويب.

مزايا أكثر في تطبيق صور جوجل

ولم يتوقف الأمر عند المزايا السابقة، فقد حصل التطبيق أيضًا على رمز “أيقونة جديدة” وهو تبسيط للرمز القديم، ونُشير عليكم بأننا غطّينا أهم وأبرز التغيّرات التي وفّرها هذا التحديث، بالتالي فهناك الجديد الذي أدعه لتكتشفه بنفسك.

أخيرًا، هذا التحديث يصل مستخدمي أندرويد بشكل تدريجي، مع العلم أن بعض الإضافات هي من جانب الخادم، كما وأكدت الشركة بأن التغيّرات هذه ستطال موقع الخدمة على الويب في الأيام القادمة، وكذلك تطبيق الصور على iOS.

تحميل تحديث صور جوجل على أندرويد.

المصدر:

Google