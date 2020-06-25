Pokémon Unite لعبة جديدة قادمة على أندرويد و iOS و Nintendo Switch

أعلنت قناة بوكيمون الرسمية على منصة يوتيوب عن لعبة Pokémon قادمة على أجهزة أندرويد و iOS و Nintendo Switch، ويطلق عليها اسم Pokémon Unite. من جانبه ستدخل اللعبة فئة ألعاب MOBA “المعارك الجماعية”، وسيتم تكليف اللاعبين بجمع البوكيمونات، بالتالي ستكون لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت.

بدوره، ليس مُستغرب أن يتم تطوير اللعبة المنتظرة Pokémon Unite بالشراكة مع Tencent، كما ولم تُشير الشركة ولا مقطع الفيديو الخاص بها عن أي تفاصيل أخرى، وخاصةً تاريخ الاصدار والمناطق المستهدفة وكيفية تحقيق الربح.

فيما يخص المقطع الدعائي الوحيد والخاص باللعبة، فمدته إحدى عشرة دقيقة، وهو كامل مُكمّل باللغة الانجليزية، وقد يُفهم من ذلك، أن اللعبة ستكون متاحة في الغرب، ولكن نظرًا لأن الشركة لم تؤكد شيء، سيتعيّن علينا الانتظار لظهور المزيد من المعلومات، وبالرجوع إلى المقطع، فهو يُظهر طريقة اللعب وصراحةً لا شيء مفاجئ فيها.

أخيرًا، هذا كل ما نعرفه حول لعبة بوكيمون Pokémon Unite، ومن المؤكد أنه سيكون هناك المزيد ستشاركه الشركة مع جمهورها، ومع ذلك، نعرف الآن بأن اللعبة المنتظر هذه ستكون حاضرة على أندرويد و iOS وأجهزة Nintendo Switch.

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