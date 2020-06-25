100 مليون مشاهد شهري لمحتوى يوتيوب عبر أجهزة التلفاز في الولايات المتحدة

كشفت منصة يوتيوب عن وصول عدد مشاهديها على أجهزة التلفاز الذكية إلى 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية بشقيها المجاني وخدمة YouTube TV المدفوعة.

لتشكل بذلك نقلة نوعية في توسيع أعداد المستخدمين على YouTube TV بشكل كبير على غرار الانتشار الواسع الذي تحققه على الهواتف الذكية والتي لا يمر يوم تقريباً على حامليها دون استخدام المنصة.

وبالإشارة إلى الإحصائية الجديدة، فهي قد جاءت على إثر حدث NewFronts الذي تستهدف فيه الشركة صناعة الإعلانات الرقمية بشكل خاص، حيث استغلته أيضاً للكشف عن مجموعة جديدة من البرامج التي ستبثها عبر المنصة خلال الفترة القادمة.

وعلى نفس سياق الأرقام التي كشفت عنها فقد أظهرت الشركة زيادة على مشاهدة التلفاز بنسبة وصلت 80% وارتفاع مشاهدة العروض المباشرة بنسبة بلغت 250% خلال مارس 2020 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

فيما شاركت المنصة بعض التفاصيل أيضاً حول دور الجائحة في تغيير عادات المشاهدة لدى المستخدمين بإظهار الميول نحو مشاهدة المحتوى المتعلق بصناعة الخبر والمعجنات بارتفاع وصل لأكثر من 400% خلال الفترة الممتدة من منتصف مارس إلى نهاية مايو الماضي بالمقارمة مع بداية العام.

كما أن فيديوهات الطبخ قد ارتفعت مشاهدتها بنسبة 45% ومتابعة فيديوهات اللياقة والتمارين المنزلية شهدت ارتفاعاً بنسة 200% منذ مارس الماضي.

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المصدر

Engadget