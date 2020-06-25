شاومي تُطلق تطبيقها التقويم على متجر جوجل بلاي

يتعامل نظام التشغيل أندرويد مع التطبيقات بطريقة أكثر مبسطة وأكثر من رائعة لتحديثها عبر الانتقال لمتجر جوجل بلاي، وتحديدًا التطبيقات القادمة بشكل افتراضي مع الهواتف الذكية، حيث بدلًا من انتظار تحديث النظام بالكامل، يمكن للشركات دفع الإصلاحات وكل ما هو جديد من خلال المتجر، وهذا ما رأيناها من شاومي وسامسونج وون بلس وجوجل وغيرها.

الآن، وبعد أن أطلقت مديرها للملفات ولانشرها والعديد من تطبيقاتها الأخرى، أتاحت شاومي اليوم تطبيقها التقويم ليُصبح جاهزًا على متجر جوجل بلاي، ويُعد الإصدار 12.0.0.3 من التطبيق، أول إصدار له على المتجر، ويجب أن يكون متاحًا لأجهزة الشركة الآن.

الأهم من ذلك، وعلى عكس مدير الملفات، يجب أن تعلم بأن تطبيق تقويم شاومي سيكون متاح حصريًا لهواتف الشركة فقط، لذا إن كنت تقتني علامة تجارية أخرى، فلن تتمكّن من تحميله، أخيرًا، مع إتاحة التطبيق ليس هناك أي جديد فيه، ولكن من المتوقع خلال الفترة القادمة بأن يتضمن إضافات جديدة.

تحميل تطبيق تقويم شاومي على أندرويد.