برامج
17 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 17 تطبيق و 11 لعبة).
17 تطبيق
- General Calculator [Ad-free] : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- English for all! Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- p≡p : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Reminder – Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Terminal Launcher Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Aron Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cute Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Merrun – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Arthur Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Crumple – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Lancelot Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Merlin Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Morgana Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Perceval Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Popo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- The Round Table Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
11 لعبة
- Deadly Traps Premium – Adventure of Hell : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Soul Warrior: Sword and Magic – RPG Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- The Dollar Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Xbar10n : Card Game – New 2020 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- [VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- LASERBREAK 2 – Physics Puzzle : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- BUMGINEER Clicker RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Mystic Guardian PV: Old School Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Nimian Legends : BrightRidge : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Sword Knights : Idle RPG (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Speed Ball : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.