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17 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 24 يونيو 2020
دقيقة واحدة

مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 17 تطبيق و 11 لعبة).

17 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

17 تطبيق

  1. General Calculator [Ad-free] : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. English for all! Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  3. Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. p≡p : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  5. Reminder – Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  6. Terminal Launcher Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  7. Aron Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  8. Cute Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  9. Merrun – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  10. Arthur Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  11. Crumple – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  12. Lancelot Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  13. Merlin Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  14. Morgana Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  15. Perceval Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  16. Popo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  17. The Round Table Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

11 لعبة

 

  1. Deadly Traps Premium – Adventure of Hell : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. Soul Warrior: Sword and Magic – RPG Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. The Dollar Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. Xbar10n : Card Game – New 2020 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  5. [VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  6. LASERBREAK 2 – Physics Puzzle : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
  7. BUMGINEER Clicker RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  8. Mystic Guardian PV: Old School Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  9. Nimian Legends : BrightRidge : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  10. Sword Knights : Idle RPG (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  11. Speed Ball : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
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