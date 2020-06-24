مايكروسوفت تُطلق تطبيقها Defender على أندرويد كنسخة معاينة

مايكروسوفت تُطلق أول نسخة معاينة من برنامجها Windows Defender على أندرويد.

في وقت سابق من هذا العام، وتحديدًا في شهر فبراير، كشفت مايكروسوفت بأنها تنوي إطلاق خدمتها Windows Defender لمكافحة الفيروسات كتطبيق على نظام تشغيل أندرويد والمنافس الآخر iOS، دون ذكر أي تفاصيل عن الموعد المحدد أو حتى ما سنتوقعه من التطبيق.

اليوم، أعلنت الشركة عن إتاحة أوّل نسخة معاينة من Windows Defender “ويندوز ديفيندر” على أندرويد فقط، ومعه سيضمن للمستخدمين الحماية من التصيّد الاحتيالي أكثر من أي خدمة أخرى، وعلى رأسها أدوات جوجل، وفي هذا السياق، أشار مدير البرامج في الشركة:

“يتم إجراء عمليات المسح على الفور للكشف عن البرامج الضارة والتطبيقات غير المرغوب فيها، وإذا تم تنزيل تطبيق آمن، سيرى المستخدم إشعارًا يتيح له معرفة أن التطبيق نظيف”.

وبشكل أكثر تفصيلًا، سيتضمن التطبيق الحماية أثناء التصفّح على الويب، بحيث يتم حظر مواقع الويب غير الآمنة التي يتم إرسالها عبر الرسائل القصيرة أو واتس آب أو البريد الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى على الفور، وهنا تستعين الشركة بتقنية Defender SmartScreen لحظر اتصالات الشبكة غير الآمنة والتي قد تحاول التطبيقات الضارة إنشاؤها دون علم المستخدم.

في غضون ذلك، تخطط مايكروسوفت أيضًا بإتاحة تطبيقها هذا على iOS، وبنفس الوقت لا يزال من غير الواضح ما الذي سيقدمه إصدار iOS من Microsoft Defender، كون أن آبل تضع الحماية في أجهزتها بشكل افتراضي.

أخيرًا، ومع هذا الإعلان، أتاحت شركة مايكروسوفت أيضًا تطبيقها هذا على لينكس، مما سمحت بتوفير حماية وحل لمكافحة الفيروسات عبر أنظمة تشغيل سطح المكتب كويندوز وماك ولينكس، وكذلك أندرويد و iOS لاحقًا.

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