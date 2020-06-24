فيس بوك توقف بيع أرخص خوذة واقع افتراضي Oculus Go

لن تتوفر نظارة الواقع الافتراضي الرخيصة من فيس بوك Oculus Go للبيع قريباً، وذلك في مسعى من Oculus إلى دفع المستخدمين أكثر نحو الخوذ الأكثر تقدماً مثل the Quest و Rift.

وسيتوقف متجر التطبيقات Oculus Store من قبول التطبيقات الجديدة أو تحديثها بعد 4 ديسمبر القادم.

وكان المستخدمين يطالبون دائماً بخوذ واقع افتراضي تدعم ستة درجات حرية حركة، بينما الخوذ الأقل إمكانيات مثل التي تدعم ثلاثة درجات فقط، لم تكن تلقى صدى جيد لدى المستخدمين.

ونتيجة سعرها الرخيص البالغ 199 دولار – وأحياناً أقل بسبب التنزيلات – فإن خوذة فيس بوك Oculus Go لم تكن تتوفر للشراء بسهولة نظراً للإقبال الكبير عليها، خاصة من يريد تجربة هذا النوع الجديد من المنتجات لاسيما أنها خوذة مستقلة بذاتها لاتحتاج للربط بهاتف ذكي.

يذكر أن سامسونج و جوجل لديها خوذ واقع افتراضي مشابهة بحيث تدعم ثلاثة درجات حرية فقط مثل Gear VR و Daydream، وكلها أوقفتها شركاتها للتركيز على المنتجات الأكثر تقدماً.

المصدر:

Engadget