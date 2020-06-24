ديل تكشف عن أحدث حواسيب الألعاب المكتبية والمحمولة

كشفت شركة ديل عن أخر أجهزتها من حواسيب الألعاب المكتبية والمحمولة والتي جاءت بنسختين من سلسلة G7 المحمولة والثالثة G5 المكتبي.

حواسيب الألعاب G7

كشفت ديل عن نسخة G7 بشاشة قياس 15 بوصة ونسخة الأكبر بشاشة قياس 17 بوصة بحيث تتميز هذه السلسة بالنحافة والعتاد القوي حيث يبلغ سمك الجهاز 0.72 بوصة وتوفر خيارات إضاءه متعددة على مستوى لوحة المفاتيح والهيكل الخارجي للجهاز.

أما بالنسبة لخيارات العتاد يمكن دعم هذه النسخ بمعالجات إنتل من الجيل العاشر حتى فئة Core i9 وبمعالج رسومات بحد أقصى GeForce RTX 2070 Max-Q وذاكرة رام 32 جيجا بايت وذاكرة تخزين PCIe SSD سعة 1 تيرا بايت.

السعر والتوفر في السوق

يتوفر جهاز G7 نسحة 17 بوصة بداية من اليوم بسعر يبدأ من 1,430 دولار فيما ستصل نسخته قياس 15 بوصة في 26 يونيو المقبل وبسعر أساسي مشابه.

حاسوب الألعاب المكتبي G5

بالإضافة لما سبق، كشفت ديل أيضاً عن حاسوب الألعاب المكتبي المحدث G5 والذي يظهر بتصميم فريد وجميل كما هي الصورة أعلاه مع دعم معالجات إنتل من الجيل العاشر حتى فئة Core i9 ومعالجات رسومات من إنفيديا وصولاً إلى GeForce RTX 2070 Super.

وبالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي فيدعم حتى 64 جيجا بايت مع خيارات إضافة إضاءة RGB داخلية وخارحية وغطاء جانبي شفاف يُظهر مكوناته ببعد جمالي يعشقه الكثيرون من محبي هذا النوع من الأجهزة.

السعر والتوفر في السوق

حسب ما أعلنت شركة ديل فإن جهاز G5 سيتم طرحه في السوق في 9 يوليو المقبل بسعر يصل لحوالي 750 دولار أمريكي.

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المصدر:

Engadget