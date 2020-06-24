انستجرام توسع نطاق بيع المنتجات للمزيد من المستخدمين

المزيد من التوسع في التجارة الإلكترونية عبر انستجرام، حيث أعلنت الشركة عن توسيع النطاق ليشمل المزيد من الشركات والمبدعين، بالإضافة إلى الإرشادات التوجيهية وشروط البيع عبر المنصة.

وتطلب انستجرام من المستخدمين إظهار الجدارة بالثقة من حيث الوجود الحقيقي والثابت وقاعدة المستخدمين المهتمين الكافية.

ويجب أن يتم الإشارة للمنتجات على انستجرام من موقع ويب واحد يملكه البائع ويبيع من خلاله.

كما تفرض منع عرض معلومات التسعير المضللة ومتى توفر الكميات، وكذلك تطلب إيضاح سياسات الإرجاع.

وستدخل التوجيهات الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من 9 يوليو وتنطبق على كافة الدول التي تدعمها خدمة التسوق Instagram Shopping.

منذ 2016 وانستجرام تعمل على إتاحة التجارة الإلكترونية والتسوق، وتدريجياً وفرت تلك المزايا في القصص ثم تبويب الاستكشاف، وبعدها سمحت للمشاهير بالبيع، والآن أصبحت تتوفر للمزيد من المستخدمين والشركات.

المصدر:

Engadget