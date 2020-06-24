البرازيل توقف خدمة الدفع عبر واتساب

بعد أقل من 10 أيام فقط منذ إعلان شركة واتساب عن إطلاق خدمة الدفع خاصتها في البرازيل ، طلب البنك المركزي البرازيلي من شركتي فيزا وماستر كارت إغلاق المشروع، لأسباب تتعلق بالاحتكار وانعدام المنافسة.

وكانت واتساب قد أعلنت في 15 يونيو الجاري عن إطلاق خدمة الدفع خاصتها في البرازيل بدعم من خدمة الدفع من فيس بوك لتكون البلد الثاني بعد الهند الذي يدعمها. لكنها الآن بعد تعليق الخدمة، أصبح مستقبلها غير مضموناً.

وأرجع البنك المركزي البرازيلي قراره بإيقاف خدمة الدفع عبر تطبيق المراسلة للحفاظ على البيئة التنافسية وضمان توفر نظام مدفوعات سريع وآمن وشفاف ومفتوح ومتبادل.

كما أشار البنك المركزي إلى أسباب تتعلق بأمور الخصوصية، لكن من حيث المبدأ كجهة مشرفة على النظام النقدي، فإن أولويتها تكون ما يخص عملها.

من جهتها قالت واتساب أنها تهدف لإتاحة نموذج مفتوح للمدفوعات الرقمية للمستخدمين في البرازيل، وستواصل العمل مع الشركاء المحليين والبنك المركزي لضمان تحقق ذلك.

وأكدت الشركة كذلك دعمها لمشروع PIX الخاص بالدفع الرقمي الذي يديره البنك المركزي البرازيلي وأعلنت التزامها بالعمل معه ليتكامل مع نظامها الخاص بالدفع.

الجدير ذكره أن واتساب في الهند واجهت أيضاً مصاعب تشريعية وتنظيمية ومعارضة من الجهات الإشرافية. وتعدّ البرازيل ثاني أكبر أسواق واتساب حيث أن لديها أكثر من 120 مليون مستخدم نشط.

المصدر:

Tech Crunch