آيسر تحدث حواسيب الألعاب المحمولة Predator Helios و Triton و Nitro

قامت شركة آيسر بالكشف عن تحديثات لأجهزة حواسيب الألعاب المحمولة تشمل تحديث سلسلة Predator Helios وسلسلة Predator Triton وسلسلة Nitro Gaming. وفي الأسفل، سنستعرض لكم المواصفات التي ذكرتها الشركة حول أجهزتها.

سلسلة آيسر Predator Helios

تتميز هذه السلسلة بالقوة والصلابة والمزايا الرائدة في سوق الألعاب والتي تعمل آيسر على استغلالها لتعزيز موقفها في السوق التنافسي.

Predator Helios 700

يُعد هذا الجهاز هو الأقوى بين حواسيب الألعاب المحمولة التي أعلنت عنها آيسر مع عتاد داخلي من الأعلى بالسوق؛ تشمل:

شاشة بقياس 17.3 بوصة FHD IPS بسرعة تحديث 144 هرتز ودعم تقنية إنفيديا G-SYNC.

معالجات إنتل الجيل العاشر Core i9-10980HK أو Core i7-10875H.

معالجات رسومات إنفيديا GeForce RTX 2080 SUPER أو RTX 2070 SUPER.

ذاكرة رام حتى 64 جيجابايت بسرعة 2,933 هرتز.

المادة الحرارية Predator PowerGem مع نسخة i9؛ والتي تتحمل الحرارة أكثر من النحاس 3.83 مرة.

3 أنابيب نحاسية للتبريد، ومروحة تبريد Gen AeroBlade 3D الجيل الرابع مع تقنية Acer CoolBoost.

منفذي Thunderbolt 3.

شريحة اتصال Killer DoubleShot Pro ودعم تقنية WiFi 6 و E3100G Ethernet.

تقنية لوحة المفاتيح المزدوجة اللمسية، وMagTek ودعم إضاءة RGB، مع أزرار مقعرة لجعل النقر عليها أكثر أريحية.

دعم تقنية المفاتيح MagForce وإمكانية التغير في إضاءة اللوحة.

يصل الجهاز للسوق في سبتمبر بسعر 2,400 دولارًا أمريكيًا في أمريكا الشمالية، و2,699 يورو في الشرق الأوسط وأوروبا.

Predator Helios 300

يأتي الجهاز بمواصفات أقل من سابقه باستثناء سرعة تحديث الشاشة، وتشمل المزايا التي يوفرها معه ما يلي:

شاشة بقياس 6 بوصة FHD IPS بسرعة تحديث 240 هرتز ودعم تقنية إنفيديا G-SYNC.

معالج إنتل الجيل العاشر Core H.

معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 2070.

تصميم Max-Q Design.

ذاكرة رام حتى 32 جيجابايت نوع DDR4.

دعم قرصي تخزين SSD من نوع PCIe NVMe. ودعم 2 تيرابايت قرص تخزين صلب HDD.

تقنية DTS:X Ultra Audio الصوتية والتي تمنح المستخدم صوت محيط 360 درجة.

مروحة تبريد AeroBlade 3D الجيل الرابع مع تقنية Acer CoolBoost.

سيتوفر الجهاز في لسوق في يوليو بسعر 1,200 دولارًا أمريكيًا في أمريكا الشمالية، و1,299 يورو في الشرق الأوسط وأوروبا.

سلسلة آيسر Predator Triton

تعتبر واحدة من أشهر سلاسل حواسيب الألعاب المحمولة في العالم، وتتميز باحتوائها على أفضل التقنيات من معالجات وبطاقات رسومات.

Predator Triton 300

يتمتع هذا الجهاز بمواصفات قوية جدًا لكنها أقل من سابقيه، ويعتبر خيارًا مثاليًا للاعبين وصناع المحتوى. فيما يأتي بسماكة تصل 19.9 مم، ووزن يصل 2.1 كجم. بجانب عدد من المزايا؛ تشمل:

شاشة 15.6 بوصة من نوع IPS بدقة FHD وبسرعة تحديث 240 هرتز، وإضاءة 300 وحدة.

معالج إنتل الجيل العاشر Core H.

معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 2060.

تصميم Max-Q Design.

ذاكرة رام حتى 32 جيجابايت من نوع DDR4.

دعم حتى 3 أقراص تخزين 2 SSD.

مروحة تبريد AeroBlade 3D الجيل الرابع مع تقنية Acer CoolBoost.

سيتوفر الجهاز في السوق بداية يوليو بسعر 1,300 دولًا أمريكيًا في أمريكا الشمالية، وبسعر 1,399 يورو في أوروبا والشرق الأوسط.

سلسلة أجهزة آيسر Nitro Gaming

تتمتع سلسلة حواسيب Nitro بمواصفات كبيرة تجعلها مناسبة لعشاق الألعاب وبأسعار معقولة مقارنة مع الأجهزة الأخرى، وشهدت وصول Nitro 7.

Nitro 7

يتميز Nitro 7 بتصميم مميز نحيف بسماكة 19.9 مم فقط، ووزن خفيف يصل 2.5 كجم، رغم وجود عتاد قوي؛ يشمل:

شاشة 15.6 بوصة من نوع IPS بدقة FHD وبسرعة تحديث 144 هرتز.

معالج إنتل الجيل العاشر Core H.

معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 2060.

ذاكرة رام حتى 32 جيجابايت من نوع DDR4.

دعم حتى 3 أقراص تخزين 2 SSD بسعة تصل 1 تيرابايت.

شريحة اتصال Killer Ethernet E2600 مع دعم تقنية WiFi 6.

مروحة تبريد مزدوجة مع تقنية Acer CoolBoost ودعم NitroSense.

يصل الجهاز السوق في يوليو وبسعر يبدأ 1,000 دولار أمريكي بأمريكا الشمالية، وسعره بالشرق الأوسط وأوروبا يبدأ من 1,299 يورو.

المصدر:

Acer Newsroom