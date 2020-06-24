آيسر تكشف عن مجموعة أجهزة Enduro فائقة المتانة للاستخدام الميداني

أعلنت شركة آيسر عن سلسة أجهزة Enduro فائقة المتانة للاستخدام الميداني، حيث تأتي مصممة مع هياكل قوية لتوفر أعلى مستويات المتانة والأداء وقابلية التنقل في الميدان. وتشمل حواسيب محمولة وأجهزة لوحية. وتشمل الحاسوب المحمول Enduro N7 والحاسوب المحمول الخفيف Enduro N3 والجهاز اللوحي Enduro T5 ومجموعة الأجهزة اللوحية Enduro T1.

بهذا الشأن، قال أندرو تشوانج، المدير العام لقسم الأجهزة فائقة المتانة في شركة آيسر: “مع تطور متطلبات المستخدمين في مجالات العمل بشكل كبير، زادت الحاجة للأجهزة المحمولة التي تتحمل ظروف العمل الميداني الذي يعرف بقساوته. ونطرح سلسة Enduro الجديدة، التي تقدم أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية فائقة المتانة، لنوفر لعملائنا أعلى مستويات المتانة والأداء اللازمة لإنجاز أعمالهم”.

الحاسوب المحمول Enduro N7

تقول آيسر أن جهاز الحاسوب المحمول Enduro N7 تم تصنيعه من مواد ماصة للصدمات، بحيث يستطيع موظفو الاستجابة السريعة والعاملون الميدانيون والعاملون في مجال التصنيع الاعتماد عليه أثناء العمل.

ويتوافق الجهاز مع المعايير العسكرية الأمريكية MIL-810G، وIP65، وهي مجموعة من المعايير لقياس قوة الأجهزة وتحملها، وقد صُمم ليتحمل السقوط على الأرضيات الصلبة ولمقاومة دخول الغبار والماء وفقًا لما أشارت إليه الشركة.

ويأتي مع شاشة قياس 14 بوصة بدقة Full HD مع سطوع 700 وحدة إضاءة. كما يضيف ببطارية مزدوجة قابلة للتبديل السريع مع عمر طويل يبلغ 10 ساعات وبطارية احتياطية مؤقتة مدمجة.

يضيف جهاز Enduro N7 معالج إنتل Core i5 رباعي النوى من الجيل الثامن، بجانب شريحة Trusted Platform Module (TPM) 2.0 المدمجة للتحقق من عدم وجود أي علامات للدخول غير المصرح به أثناء بدء التشغيل، فيما يعزز برنامج Acer Enduro Manageability Suite (AEMS) حماية الجهاز مع تسهيل نقل إعدادات أو خدمات النظام عبر العديد من الأجهزة.

يعمل الجهاز مع نظام تشغيل ويندوز 10 ويدعم مستشعر بصمة الإصبع من خلال خاصية الحماية “Windows Hello”.

الحاسوب المحمول Enduro N3

يأتي جهاز آيسر Enduro N3 مع مرونة أكثر، حيث يجمع بين المتانة والأجهزة التقليدية، ما يجعله مناسبًا لأكثر لأشخاص مثل المهندسين المعماريين، مشرفي المشروعات، المنتجين، والعاملين في المناطق الزراعية، فضلًا عن محبي السفر والتنقل.

يضيف الجهاز خواص مقاومة الماء والسقوط، ويتوافق الجهاز مع المعايير MIL- STD 810G، وIP53. ورغم ذلك، يتمتع بإطار رفيع وخفة وزن، حيث يبلغ سُمكه 24.85 مم ويبلغ وزنه 1,985 كجم. كما يضيف طبقة Corning Gorilla Glass لحماية الشاشة من الماء وخاصية Aquafan لمقاومة الماء.

يحوي الجهاز معالجات إنتل Core i7 من الجيل العاشر مع ذاكرة رام تصل 32 جيجابايت من نوع DDR4، بجانب دعم قرص SSD بسعة 512 جيجابايت من نوع PCle Gen3 NVMe. بالإضافة إلى معالج رسومات إنفيديا GeForce MX230.

كما يدعم تقنيات مدمجة مثل شريحة Discrete Trusted Platform Module، وبرنامج Acer Enduro Manageability Suite، والأقراص الصلبة المحمية بكلمة المرور. وتضمن هذه المجموعة من أدوات الأمان وإدارة الجهاز أمن جميع الأعمال المنجزة طوال فترة عمر بطارية الجهاز التي تبلغ 13 ساعة.

الحاسوب اللوحي Enduro T5

يتميز الجهاز اللوحي Enduro T5 من آيسر بشاشة قياس 10 بوصات، ويعمل مع نظام التشغيل Windows، وقد صُمم للعمل لفترات طويلة في البيئات القاسية.

يوفر Enduro T5 بطارية بعمر 10 ساعات كما تقول الشركة ويمكن استبدالها أثناء التشغيل، ما يسهل الاستخدام المستمر للجهاز.

الجهاز مزود بمعالج إنتل Core m3 من الجيل السابع، والذي يوفر الطاقة التي يحتاجها العاملون في قطاعي اللوجستيات والتصنيع. ويأتي متوافقًا مع معايير MIL-STD 810G وIP65 ومع برنامج Acer Enduro Management Suite.

ويحتوي ملحقات مثل محطات الإرساء، مقابض الإمساك باليد، حمالات الكتف، حمالات الكتف ذات 4 نقاط، شواحن السيارات، وحوامل السيارات، لتعزيز إمكانات الجهاز التشغيلية والتنقل.

الأجهزة اللوحية Enduro T1

تأتي النسخة الأولى الجهاز اللوحي Enduro T1 بقياس 10 بوصات مع نظام التشغيل Windows، ويمكن أن يتحول إلى جهاز حاسوب محمول قياس 10.1 بوصة باستخدام لوحة مفاتيح منفصلة، التي تتوفر كتجهيز اختياري. ويتوافق الجهاز مع معايير المتانة والصلابة MIL-STD 810G4 وIP65. ويحوي الجهاز معالج إنتل Celeron وسعة تخزين 64 جيجابايت من نوع eMMC. ويمكن استخدامه أثناء ارتداء القفازات.

فيما تتميز النسخة الثانية الجهاز اللوحي Enduro T1 (ET108-11A) بقياس 8 بوصات مع نظام التشغيل أندرويد. تقول الشركة أنه مصمم خصيصًا لأعمال التجزئة والمخازن الذكية والعاملين بمجال التصنيع. ويتوافق الجهاز مع معايير المتانة MIL-STD 810G وIP54، وتم تجهيزه بمجموعة من الملحقات والأزرار القابلة للبرمجة كتجهيزات اختيارية، والتي تمكنه من العمل ضمن مجموعة متنوعة من البيئات الفريدة. كما يمكن استخدامه أثناء ارتداء القفازات.

أسعار أجهزة آيسر Enduro وتوفرها

سيتوفر جهاز الحاسوب المحمول Enduro N3 في أمريكا الشمالية في شهر أغسطس وبسعر يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا، وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر يونيو بسعر يبدأ من 999 يورو.

برنامج Acer Enduro Management Suite (AEMS)

صمم نظام Acer Enduro Management Suite لإدارة أعداد كبيرة من الأجهزة، بحيث يساعد في الحفاظ على أمن الأجهزة وتسريع عملية إضافة الأجهزة الجديدة إلى البرنامج. فيما تمكّن وحدة تحكم Acer Enduro Management Suite مدير الأجهزة من التفاعل عن بُعد مع الأجهزة المزودة ببرنامج AEMS بالطرق التالي ذكرها وفقًا للشركة: