آبل تتيح للمطورين حق الاعتراض على سياسات المتجر واستئناف قرار منع التطبيقات

حدثت شركة آبل من الأسلوب المتبع في المصادقة على التطبيقات وإلحاقها في متجر App Store وفقاً لما أعلنت عنه خلال مؤتمر المطورين WWDC 2020 من حيث إعطاء مطوري التطبيقات الحق في الاعتراض وتقديم الاستئناف لتضمين تطبيقاتهم في حال معارضتها سياسات المتجر.

وبهذا التغيير تكون الشركة قد قامت لأول مرة بتوسيع الخيارات أمام المطورين بعد أن كانت لا تسمح بإلحاق التطبيق في المتجر بشكل قاطع عند مخالفته التعليمات وإرشادات الالتحاق؛ لتمكن اليوم المطور من تقديم إستئناف على قرار الشركة وعلاوة على ذلك سيملك الحق في الاعتراض ومناقشة سياسات App Store نفسها.

كما أن الشركة لن تعمل على تأخير الإصلاحات والتحديثات التي يقوم بتوفيرها المطورين على تطبيقاتهم في المتجر في حال وجود خلل فيها بحجة مخالفتها السياسات والإرشادات لكن بشرط قيام المطورين بتعديل انتهاكاتهم المسجلة في عملية التقديم القادمة.

أزمة متجر آبل وتطبيق Hey

ولتوضح الصورة أكثر حول التعديل الحاصل يمكن أخذ تطبيق منصة خدمات البريد الإلكتروني المتعددة “Hey” من شركة Basecamp كمثال؛ حيث اندلعت بين آبل والشركة البرمجية العديد من السجالات على إثر منع إيفاد التحديثات على التطبيق نظراً لكون Basecamp تطلب من المشتركين دفع قيمة الاشتراك البالغة 99 دولاراً عبر نسخة الويب وليس عن طريق قسم المشتريات في متجر آبل.

وبهذا تخرج صانعة الآيفون خالية الوفاض من العملية دون الحصول ما نسبته من 15% إلى 30% عمولة كما تجري العادة على جميع الاشتراكات والتطبيقات المدفوعة في المتجر؛ معنونة رفض إيفاد التحديثات على المنصة بالإشارة لضرورة دفع الاشتراك من داخل المتجر ليتسنى للمسهلك الاستفادة من كافة الميزات التي يوفرها التطبيق.

لكن في ظل القوانين الجديدة قامت آبل بالتصريح مرة أخرى لتطبيق ِشركة Basecamp بعد قيام الأخيرة بإجراء تعديلات تتيح لمستخدمي iOS بالاستفادة من فترة تجريبة 14 يوم بشكل مجاني.

وحسب خطة الشركة فإن الإرشادات والساسيات الجديدة سيتم دمجها خلال الصيف لكن لم يتم الإشارة بعد إلى تفاصيل إلحاقها وأي النواحي بالضبظ التي ستغطيها وكيف سيتم الأخد بالشكاوي والاعتراضات المقدمة من المطورين وكيف يكمن الحكم على مدى قدرة هذه الاعتراضات إحداث تعديلات على سياسة المتجر مستقبلاً.

المصدر

Apple