آبل تتخلص من ميزة Force Touch في نسخة نظام الساعة watchOS 7

أطلقت شركة آبل أول أمس النسخة التجريبية من نظام تشغيل ساعتها الذكية watchOS 7 خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2020 كاشفة عن العديد من المزايا الجديدة؛ لكن لم يتم الإشارة علانية حينه إلى تخلي الشركة عن ميزة Force Touch التي طالما كانت ميزة أصيلة في الساعة على مر الإصدارات السابقة من النظام منذ تبنيها عام 2015.

ميزة Force Touch هي عبارة عن ميزة برمجية تأتي متكاملة مع مكونات داخلية في تصميم الساعة تمكن المستخدمين من الوصول إلى قائمة إعدادت مخفية لتطبيقات الساعة عبر الضغط المطول على الشاشة.

وجاء تنويه آبل إلى إزالة الميزة في النسخة الجديدة من النظام عبر مدونة إرشادات الواجهة البشرية والتي حثت فيها مطوري التطبيقات إلى إعادة العمل دون تضمين الميزة بالطريقة التقليدية عبر الضغط المطول؛ موجهة إرشادات لهم بتبني موقع أخر لتضمين قائمة الإعدادت في التطبيقات بتناسب والتحديث الحاصل على النظام.

ويمكن القول أن التخلص من ميزة Force Touch في watchOS 7 هو إشارة من الشركة لشحنتها الجيل القادم من Apple Watch دون المكونات المادية التي تدعم الميزة وإكمالاً لمسيرتها التي بدأتها بالتخلي عن ميزة 3D Touch مع نسخة آيفون Xr ومن ثم أكلمتها مع نسخ آيفون 11.

في ظل جهل كثير من مستخدمي الآيفون وساعة آبل بالميزة أصلاً على مرة السنوات الماضية مما دفع الشركة للتخلي عنها مادياً مع إبقاء البعد البرمجي الصوري فقط من الميزة بلا مستشعرات رقاقات مخصصة لتدعيم اللمس على الشاشة.

المصدر:

Apple