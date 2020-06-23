يأتي فايبر بأداة إنشاء صور GIF على iOS وقريبًا على أندرويد

مؤخرًا، أتاحت شركة فايبر العديد من المميزات الجديدة التي طالت تطبيقها الرئيسي، فعلى سبيل المثال، زادت من حدود المكالمات الجماعية، مع السماح للمستخدمين بحفظ الملاحظات والمهام وأكثر، والآن أعلنت الشركة عن إتاحة أداة إنشاء الصور المتحركة GIF على iOS، أما أندرويد فهي قادمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشارت الشركة “هذه الإضافة الجديدة هي جهد آخر لجعل المراسلة أكثر متعة، ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال وضع الكاميرا الجديد في فايبر، مع دعمها لخيارات أخرى، مثل إضافة ملصقات ونص إلى الصور المتحركة GIF، حتى سيكون هناك الدعم لالتقاط مقاطع فيديو جديدة إلى ملف GIF أو استيراد مقاطع فيديو من الهاتف”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تتضمّنت الأداة ميزة التأثيرات، مثل التكرار اللانهائي، والتأثير العكسي، والحركة البطيئة والحركة السريعة، أخيرًا، يمكن للمستخدمين مع هذه الأداة الجديدة التعبير عن جملة كاملة بشكل أكثر دقة من الرموز التعبيرية، وكما أشرنا، مستخدمي iOS يمكنهم الآن تجربة هذه الأداة، أما مستخدمي أندرويد فعليهم الانتظار ايام أخرى.

المصدر:

فايبر.