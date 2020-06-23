WWDC 2020: ميزة CarKey تتيح فتح السيارة باستخدام آيفون أو ساعة آبل

ميزة CarKey على ساعة آبل وهاتف آيفون تعمل بتقنية الاتصال القريب NFC وستكون سيارات BMW 5 القادمة أول داعميها.

أعلنت آبل ضمن مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2020 عن ميزة CarKey والتي تحول هواتف آيفون إلى مفتاح لفتح قفل السيارة.

تقوم آلية عمل الميزة أو التطبيق على استخدام تقنية الاتصال القريب NFC والتي تتوفر في الهواتف الذكية لإتمام خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات الشبيهة، على جعل هاتف آيفون أو ساعة آبل مفتاحًا لاسلكيًا للسيارة بعد ربطها مع الهاتف من خلال تقريب الهاتف إلى رقاقة NFC الموجودة بالسيارة وغالبًا في يد الباب، ومن ثم سيطلب منك الهاتف تأكيد الدخول عبر مزايا الحماية عبر البصمة أو الوجه، أو من خلال الوضع العادي Express Mode.

ستتيح ميزة CarKey إرسال بيانات فتح القفل للسيارة إلى المستخدمين الآخرين من الأصدقاء والعائلة عبر تطبيق الرسائل iMessage.

وستأتي الميزة الجديدة ضمن تحديث نظام التشغيل iOS 14 الجديد، ولكنها ستدعم كذلك نظام التشغيل iOS 13 في الوقت الحالي.

ستكون سيارات شركة BMW الجيل الخامس (BMW 5 Series) أول الداعمين للميزة الجديدة من آبل من خلال طرازات 2021.

تقول آبل أنها تعمل على رقاقة خاصة بالميزة تُدعى U1 والتي ستكون بديلة أو متكاملة لاستخدام تقنية الاتصال القريب NFC.

يُشار أن العديد من علامات السيارات التجارية تستخدم تقنيات متماثلة لفتح القفل لكنها خاصة بكل شركة، فيما ستتحول مع دعم iOS لتكون أكثر شمولية، وستستفيد منها الكثير من الشركات في المستقبل لتسهيل عملية فتح السيارات وإقفالها على العملاء.