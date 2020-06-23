ملخص ما أعلنت عنه آبل في مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2020

أسدلت شركة آبل الستار على مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2020 بعد الكشف عن حفنة من المزايا وتفاصيل أنظمة التشغيل الخاصة بها؛ فقد تم الكشف عن iOS 14 بجانب iPadOS 14 ، ونظام ماك الذي أطلقت عليه macOS Big Sur ، ونظام الساعة الذكية watchOS 7 ، فضلًا عن نظام تشغيل السماعة اللاسلكية.

وإليكم تفاصيل مختصرة حول ما أعلنت عنه آبل في مؤتمر المطورين:

نظام تشغيل آيفون iOS 14

تصميم جديد للواجهة التطبيقات مع خيارات تحكم أكثر.

ميزة App Library التي تعمل على تجميع التطبيقات المشابهة في مجلد واحد لتجنب كثرة التطبيقات على الشاشة.

إمكانية تغيير مكان التطبيقات المصغرة أو المختصرة (الودجيت) على الشاشة بعد أن كانت مقتصرة على الجانب.

ميزة تشغيل الفيديو صورة داخل صورة؛ تتيح تشغيل المقاطع في الخلفية أو في إطار مصغر على الشاشة أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

الردود المتسلسلة في iMessage وإضافات على رموز Memoji.

تحسينات على المساعد الصوتي سيري وجلب خيارات الترجمة من عدة لغات بشكل مباشر.

ميزة App Clips التي تتيح للمطورين تشجيع المستخدمين على تحميل تطبيقاتهم من خلال إمكانية تنزيل أهم ميزة في التطبيق.

تطبيق الترجمة Translate App لتوفير ترجمة سريعة مباشرة للصوت والنصوص بين 11 لغة مختلفة.

لمعرفة تفاصيل أكثر حول نظام تشغيل آيفون iOS 14 يمكن زيارة المقال التفصيلي هنا.

نظام تشغيل آيباد iPadOS 14

طريقة عرض محدثة للتطبيقات وتصميم مغاير.

التطبيقات أصبحت أقرب لما هي عليه تطبيقات أجهزة ماك.

شريط جانبي لتسهيل التنقل في التطبيقات.

شريط علوي للبحث بسهولة عن أي شيء دون الحاجة للخروج من التطبيق أثناء العمل.

استخدام القلم الذكي للكتابة، ومن ثم تحويل النصوص اليدوية إلى إلكترونية بدعم عدد من اللغات.

تحديد متصفح وتطبيق بريد إلكتروني افتراضي على نظام التشغيل.

للحصول على تفاصيل أكثر حول نظام تشغيل آيباد iPadOS 14 يمكن زيارة المقال التفصيلي هنا.

نظام تشغيل ماك macOS Big Sur

إعادة تصميم كبيرة على الواجهة تجعله أقرب لشكل آيباد.

التطبيقات أصبحت أشبه بطريقة ظهورها على هواتف وأجهزة الشركة الذكية الأخرى.

تغيرات على طريقة ظهور القائمة الرئيسية بأن أصبحت أكثر شفافية، وأصبحت تأخذ ألوانها من لون الخلفية.

تحديث طريقة ظهور خيارات التحكم في القائمة الرئيسية وإضافة مركز التحكم (Control Center).

إضافة ميزة التطبيقات المصغرة أو المختصرة (الودجيت).

تحسينات على متصفح سفاري بمزايا منع التعقب وإمكانية تغيير خلفية الصفحة وأكثر.

تحديث تطبيق iMessage ليصبح مشابهًا لطريقة ظهور على آيفون.

لمعرفة تفاصيل أكثر حول نظام تشغيل آيفون macOS Big Sur يمكن زيارة المقال التفصيلي هنا.

نظام تشغيل الساعة الذكية watchOS 7

تحسينات على طريقة عمل النظام وتجربة المستخدم.

القدرة على مشاركة واجهة الساعة وتوفير واجهات على متجر التطبيقات App Store.

تحسين التكامل بين نظام الساعة ونظام iOS وارسال الاشعارات.

ميزة تعقب الرقص.

ميزة لمراقبة غسل اليدين وحث المستخدم على أخذ وقت أطول بغسل يديه في حال استغرق القليل من الوقت.

يمكن معرفة تفاصيل أكثر حول نظام watchOS 7 عبر المقال التفصيلي هنا.

تحسينات سماعة آبل اللاسلكية

عمل اقتران تلقائي بين سماعة آبل وأجهزة الشركة الأخرى؛ فعند توقف استعمال آيفون ومن ثم بدأ المستخدم بالعمل على آيباد سيتعرف النظام على ذلك ويعمل تلقائيًا.

ميزة Spatial Audio لتحسين صوت المحيط.

تحسينات على طريقة التحكم بالسماعة.

لتفاصيل أكثر حول نظام AirPods OS يمكن زيارة هذا المقال.

الانتقال من معالجات إنتل إلى معالجات Apple Silicon

قررت آبل التحول من معالجات ورقاقات إنتل بعد سنوات طويلة، ولتكون هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ الشركة بخصوص أجهزة ماك. وستبدأ الشركة في استخدام رقاقات Apple Silicon والمبنية على معمارية ARM والتي قالت الشركة عنها في مؤتمر المطورين أنها ستساعدها أكثر على توفير أفضل أداء للمستخدمين كونها ستتحكم بنظام التشغيل والمعالج معًا. لمعلومات أكثر هنا.

ميزة فتح قفل السيارة باستخدام آيفون أو ساعة آبل CarKey

تساعد الميزة الجديدة على تحويل ساعة آبل أو هاتف آيفون إلى مفتاح لتشغيل السيارة وفتح قفلها باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى NFC. وستكون سيارات BMW 5 Series أول الداعمين للميزة من خلال طرازات 2021 التي ستنطلق في الأسواق الشهر القادم. لتفاصيل أكثر هنا.