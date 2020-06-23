مايكروسوفت توفر خدمة مكالمات الفيديو Teams للأفراد

بشكل أساسي كانت خدمة Teams من مايكروسوفت متاحة للشركات ليتمكن موظفيها من التواصل فيما بينهم بالفيديو، لكنها الآن توفرها بنسخة خاصة للمستخدمين الأفراد بين العائلة والأصدقاء أيضاً.

لاتجري مايكروسوفت هنا تغيير في هوية Teams، كما أنها ليست محاولة لمنافسة تطبيقات الدردشة الشهيرة مثل واتساب و مسنجر فيس بوك. بل إنها محاولة لكسب شريحة جديدة من المستخدمين الذين يتطلعون للقيام بأكثر من مجرد الدردشة.

حالياً Teams للأفراد متاح بنسخة معاينة على أندرويد و iOS ويتيح الدردشة النصية وبالفيديو، كما يمكن بواسطته مشاركة المستندات والتقويم والموقع الجغرافي وقوائم المهام.

كما يوفر التطبيق لوحة تحكم بالفعاليات والمواقع الجغرافية والمهام والصور التي شاركها كافة مستخدمي المجموعة. يمكن القول أن مايكروسوفت تضيف بعض وظائف Teams للشركات، في تطبيق موجه للأفراد.

بالتالي Teams للأفراد ليس فقط للدردشة، بل للعمل التعاوني الجماعي والتواصل من أجل إنجاز المهام، مهما كان غرض استخدامك له، سواء تنظيم نشاط ترفيهي للعائلة، أو مجموعة مناقشة الكتب ومجموعات طلابية.

ومن المزايا الخاصة في التطبيق، ميزة الأمان التي تتيح للمستخدمين تخزين معلومات حساسة مثل بيانات الدخول للشبكة اللاسلكية أو بعض الحسابات ضمن التطبيق وبواسطة التوثيق بخطوتين مع تشفيرها.

Teams للمستخدمين الأفراد متاح حالياً بنسخة معاينة على أندرويد وiOS وسيتاح لاحقاً بنسخة نهائية وبعدها يتوفر عبر الويب وأجهزة الكمبيوتر في وقت لاحق من العام الحالي.

المصدر:

Microsoft