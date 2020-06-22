WWDC 2020: الكشف عن نظام تشغيل أجهزة آيباد iPadOS 14

آبل تعلن عن نظام iPadOS 14 لأجهزة آيباد في مؤتمر المطورين WWDC 2020 مع عدد من المزايا لتجعله أكثر سلاسة.

ضمن مؤتمر المطورين WWDC 2020 قبل قليل، أعلنت شركة آبل عن نظام تشغيل iPadOS 14 لأجهزة آيباد بعدد من المزايا.

جلب نظام التشغيل الجديد تحسينات على طريقة عرض التطبيقات على أجهزة آيباد من خلال تطوير شريط جانبي لتسهيل التنقل بين وداخل التطبيقات بشكل شبيه لما يتواجد مع نظام تشغيل ماك. وهو ما يوحي بأن الشركة تستمر في مسعاها لتحويل أجهزتها اللوحية أكثر وأكثر إلى أجهزة حواسيب محمولة مصغرة.

أضاف نظام آيباد كذلك سهولة على طريقة البحث عبر إيجاد شريط علوي يتيح البحث على الجهاز دون إغلاق التطبيق المفتوح.

كذلك، يمكن استعمال القلم الذكي لكتابة النصوص في الشريط العلوي للبحث وسيقوم بتحويلها لنصوص إلكترونية للبحث وبعدد من اللغات.

ميزة تحويل الكتابة اليدية إلى نصوص إلكترونية ستمتد لتصل الكتابة في أي مكان على أجهزة آيباد مثل كتابة الملاحظات أو إنشاء الملفات النصية، وغيرها. وهو ما يتيح للمستخدمين سهولة وسرعة أكثر في الكتابة بدلًا من التبديل بين القلم ولوحة المفاتيح بشكل مستمر.

بجانب ذلك، فإن آبل ستتيح مع iPadOS 14 تحديد متصفح وتطبيق بريد إلكتروني افتراضي، لكن دون توضيح حول إمكانية تغيرهما.

يُشار أن النظام الخاص بأجهزة آيباد يتشابه مع نظام هواتف آيفون بشكل كبير خاصة في استخدام التطبيقات لكن بواجهة مختلفة.