WWDC 2020: آبل تكشف عن iOS 14 مع App Library والتحكم بمكان الودجيت

نظام آبل iOS 14 لهواتف آيفون يأتي مع عدد من المزايا مثل تجميع التطبيق App Library والتحكم في مكان الودجيت ضمن مؤتمر المطورين WWDC 2020.

كشفت شركة آبل قبل قليل في مؤتمر المطورين WWDC 2020 عن نظام تشغيل iOS 14 الذي يضيف مزايا جديدة هذا العام مثلما الحال مع السنوات الماضية، وهذه المرة مع خيارات لجعل النظام أكثر سهولة وسلاسة مثل ميزة App Library التي تعمل على تجميع التطبيقات معًا، وسهولة التحكم في شكل الشاشة ومكان الودجيت، وبعض الإضافات للمساعد الصوتي سيري.

وبالحديث عن أهم المزايا، فإن ميزة App Library تعمل على تجميع التطبيقات في مجلدات خاصة، بحيث بدلًا من ترك عشرات التطبيقات على الشاشة وصعوبة التنقل بينها، بالإمكان حذف صفحات التطبيقات وبالتالي تحويل التطبيقات الكثيرة ضمن مجلدات في صفحة واحدة، وهذه المجلدات ستجمع التطبيقات المتشابهة معًا في مكان واحد لتجعل الوصول إليها أسهل، بنفس الطريقة على نظام تشغيل أندرويد.

الميزة الثانية القادمة إلى آيفون تتيح التحكم أكثر في شكل الشاشة الرئيسية ومكان اختصارات التطبيقات أو الودجيت، فبدلًا من حصر وضع الودجيت على يسار الشاشة في آيفون، سيكون هناك إمكانية لتغيير مكان تواجدها ووضعها بين التطبيقات.

ميزة أخرى منتظرة قامت آبل بجلبها لنظام التشغيل، وهي تشغيل الفيديو بنظام صورة داخل صورة، بحيث يمكن تشغيل مقطع الفيديو ضمن مربع منفصل أثناء استخدام التطبيقات الأخرى أو في الخلفية، وكذلك التحكم في مكان تواجده على الشاشة إذا كان في الأعلى أو الوسط أو الأسفل، أو حتى أحد الجانبين.

وبالإضافة إلى المزايا المهمة السابقة، فإن آبل جلبت رموز Memoji بأشكال مختلفة، بجانب إضافة إمكانية الرد على الرسائل في تطبيق iMessage على طريقة الردود الموجودة في تعليقات فيس بوك.

النظام جلب كذلك تحسينات على طريقة العمل، فضلًا عن تحديثات إلى المساعد الصوتي الخاص بالشركة سيري.

مزايا المطورين

ضمن المزايا الجديدة في نظام iOS 14 كانت هناك ميزة حاضرة للمطورين ومساعدتهم على تشجيع المستخدمين لتحميل تطبيقاتهم باسم App Clips. تتيح الميزة للمستخدمين تجربة ميزة محددة من التطبيقات دون تنزيل التطبيق بشكل كامل على أجهزتهم.

تطبيق ترجمة Translate App

أضافت آبل تطبيق ترجمة جديدة إلى قائمة تطبيقاتها على iOS 14 بحيث يوفر ترجمة طبيعية وسريعة للصوت والنصوص بين 11 لغة مختلفة. كما يسمح للمستخدمين الاستفادة من المزايا بدون اتصال بالإنترنت.